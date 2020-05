Σε βιντεοκλήση του υποψήφιου πρόεδρου των ΗΠΑ μάλλον κάποιος... αερίστηκε (vid)

Ένα απίθανο περιστατικό που κάλλιστα θα μπορούσε να αποτελεί σκηνή από τις «Τρελές Σφαίρες» έγινε την Τετάρτη στις ΗΠΑ.

Λίγες μέρες μετά το καζανάκι που ακούστηκε κατά την διάρκεια του Ανώτατου Δικαστηρίου, κάτι παρόμοιο έγινε στην live stream κουβέντα που είχε με βιντεοκληση, ο πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα και υποψήφιος των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, Τζο Μπάιντεν με τον κυβερνήτη της Πενσιλβάνια Τομ Γουλφ.

Την ώρα λοιπόν που βρισκόταν σε εξέλιξη η κουβέντα τους, ακούστηκε ξαφνικά ένας θόρυβος που ήταν λες και κάποιος αερίστηκε.

Αν όντως είναι έτσι, τότε το θέμα είναι ποιος το έκανε; Ο Τζο Μπάιντεν που εκείνη την ώρα γέρνει προς τα πίσω στην καρέκλα του ή ο Τομ Γουλφ που ανοιγκλείνει τα μάτια του και κουνάει το κεφάλι του;

The Joe Biden fart is totally real.

I didn’t believe the circulating video, so I checked the original source.

Here’s a screenshot from his own YouTube-live page.

It happens 20:49s in to the live-cast.

Don’t believe me. Check it out yourself: https://t.co/XZ8Q4N9wuO pic.twitter.com/DFCrbaaaC6

— Ariän El-Taher (@areltah) May 27, 2020