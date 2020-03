Απίθανες σειρές που έγιναν φρουτάκια!

Συνεργασίες με τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής ταινιών που βάζουν τον παίκτη στο κλίμα του παιχνιδιού και του φέρνουν μπροστά του τον αγαπημένο του πρωταγωνιστή. Παρουσιάζουμε πέντε φρουτάκια που βασίζονται σε σειρές και έχουν σημειώσει την μεγαλύτερη επιτυχία, καθώς συνδυάζουν απίθανα εφέ, με αποσπάσματα από την εκάστοτε σειρά, αλλά και με φωτογραφίες πρωταγωνιστών!

Κορυφαία slots, νόμιμα και με ασφάλεια στη bwin |21+

Game of Thrones

Ηταν η σειρά που καθήλωσε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη, η επιτυχία που έκανε ήταν τρομερή και δεν θα μπορούσε να αφήσει ασυγκίνητους τους ανθρώπους της Microgaming. Έτσι, δημιούργησαν ένα έξυπνο παιχνίδι, με μια πλούσια παλέτα χρωμάτων και καταπληκτικά γραφικά όπου το επίπεδο λεπτομέρειας είναι μοναδικό. Η μουσική θυμίζει έντονα την τηλεοπτική σειρά και προφανώς δεν θα μπορούσαν να λείπουν σκηνές δράσης. Στους πέντε τροχούς του Game of Thrones ο παίκτης θα συναντήσει τα υψηλής αξίας σύμβολα που είναι οι τέσσερις Οίκοι του Westeros: Baratheon, Lannister, Stark και Targaryen καθώς και τα χαμηλότερης αξίας σύμβολα που είναι οι φιγούρες της τράπουλας J, Q, K και A. Το wild παρουσιάζεται με το λογότυπο του «Game of Thrones» και εμφανίζεται σε στοίβες ενώ το scatter είναι το εικονίδιο με τον πολύ καλά σχεδιασμένο Iron Throne. Όταν το παιχνίδι θα περάσει σε άλλο επίπεδο ο παίκτης θα κληθεί να επιλέξει έναν από τους τέσσερις Οίκους του Westeros για να συνεχίσει. Ο κάθε Οίκος κρύβει τις δικές του εκπλήξεις.



Narcos

Narcos, η σειρά που προσέλκυσε το ενδιαφέρον εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη. Απίστευτη πλοκή, αγωνία και από την πρώτη σεζόν που ξεκίνησε στα τέλη Αυγούστου του 2015 κέρδισε τις εντυπώσεις, κάνοντας όσους την παρακολούθησαν να ανυπομονούν για τις επόμενες. Το Narcos… μετατράπηκε σε ένα εντυπωσιακό video slot βασισμένο στη δημοφιλή σειρά! Ετσι, από τα στενά του Μεντεγίν έφτασε στις οθόνες και καθηλώνει με τα εφέ. Περιλαμβάνει όλους τους χαρακτήρες της σειράς, τα σύμβολα στους τροχούς είναι τα κλασικά τραπουλόχαρτα, όπλα, μετρητά, πολυβόλα και χειροβομβίδες. Επίσης στο ταμπλό θα δει κανείς και μικρά αεροπλάνα και φλαμίνγκο. Το σήμα της DEA είναι το σύμβολο wild και επιβραβεύει όμοια με τα σύμβολα των πρακτόρων, αντικαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα, εκτός από το σύμβολο scatter και τα σύμβολα φυλακής.

Παίξε νόμιμα το Game of Thrones στο καζίνο της bwin |21+

Star Trek

Ήταν 8 Σεπτεμβρίου 1966 στις 8.30 το απόγευμα, στο NBC, που ο Γουίλιαμ Σάτνερ είπε στον κ. Σούλου να δώσει κίνηση. Τότε ξεκίνησε το Star Trek και το απίθανο σύμπαν του, το οποίο παραμένει, εκτός από το τελευταίο σύνορο και ακόμα ανεξερεύνητο. To Star Trek έγινε Slots και καθηλώνει με τα εφέ του, αλλά και τη μουσική που ταξιδεύει τον παίκτη στο άγνωστο. Τα σύμβολα περιλαμβάνουν εικόνες των δημοφιλών χαρακτήρων Star Trek, όπως του Captain James Kirk, Spock, Scotty και Uhura. Ο καπετάνιος Kirk εμφανίζεται σε κίτρινο χρώμα, ο Spock σε μπλε χρώμα, ο Uhura με κόκκινο χρώμα και ο Scotty σε ασπρόμαυρες αποχρώσεις. Τα γραφικά της υποδοχής είναι πολύ εντυπωσιακά, ειδικά κατά τη διάρκεια των γύρων μπόνους.

CSI

Η επιτυχημένη σειρά περιγράφει τις έρευνες της ομάδας εγκληματολογικών ερευνών του Λας Βέγκας. Το 2007, όπου καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα νούμερα τηλεθέασης, το CSI Las Vegas το παρακολουθούσαν κατά μέσο όρο 25 έως 30 εκατομμύρια τηλεθεατές. H αστυνομική σειρά έγινε Slot και πλέον λύνει τα εγκλήματα με μοναδικό τρόπο. Με την περιστροφή των τροχών αποκαλύπτει τις ενδείξεις για μια σκηνή του εγκλήματος και ο παίκτης μπορεί να λύσει το μυστήριο για το "ποιος το διέπραξε". Στο παιχνίδι αυτό θα δούμε χαρακτήρες που βασίζονται στις διαφορετικές εκδόσεις αυτής της σειράς - CSI: Miami, CSI: Νέα Υόρκη. Το εργαστήριο για την εξερεύνηση του εγκλήματος έρχεται στην οθόνη και κάνει το CSI πιο ζωντανό από ποτέ!

Το Star Trek και άλλους 1900+ τίτλους slots θα τους βρεις στη bwin |21+

Beavis και Butthead

Η τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων έκανε μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του ΄90, Μέσα από τη συχνότητα του MTV χιλιάδες νέοι καθηλώνονταν μπροστά στις οθόνες τους για να απολαύσουν το καυστικό, χοντροκομμένο, χιούμορ των δύο ηρώων. Οι Beavis και Butthead γεννήθηκαν στο μυαλό του Μάικ Τζατζ. Αρχικά έκαναν την εμφάνισή τους το 1992 σε μια μικρού μήκους ταινία με τίτλο Frog Baseball. Αν και είναι οι βασικοί πρωταγωνιστές, σε κάθε επεισόδιο εμφανίζονται δάσκαλοι, συμμαθητές, αλλά και ο γείτονάς τους Τομ Αντερσον που του κάνουν τη ζωή κόλαση με τις σκανταλιές τους. Ετσι, αυτή η απίθανη σειρά έγινε Slots και συναρπάζει. Οπτικά, ο Beavis και ο Butt-Head παραμένουν αληθινοί στο πρωτότυπο μέχρι τις μικρότερες λεπτομέρειες. Στους κυλίνδρους μπορεί κανείς να δει όλους τους χαρακτήρες της σειράς που θα ζωντανέψει ξανά μπροστά του.

Παίξε νόμιμα και με ασφάλεια Beavis & buttlead στη bwin |21+

Οι κορυφαίες ταινίες που έγιναν Slots!

Υπάρχουν και πέντε φρουτάκια που βασίζονται σε ταινίες και έχουν σημειώσει την μεγαλύτερη επιτυχία. Η ταινία Jurassic World αμερικάνικης παραγωγής του 2015 είναι επιστημονικής φαντασίας και είναι η τέταρτη της σειράς «Jurassic Park». Το slot με τίτλο «Ghost Pirates» κάνει πιο συναρπαστικά τα πράγματα, μιας και σε αυτό το καράβι… ζουν φαντάσματα πειρατών. Το Highlander έχτισε γύρω από τον τίτλο του μια ολόκληρη δυναστεία ταινιών. Ένα εντυπωσιακό slot με τον ομώνυμο τίτλο. Το φόντο αποτελείται από ένα τοπίο της Σκωτίας με βουνά, απόκρημνες κορυφές, ενώ ο ουρανός φαίνεται απειλητικός και τον βαραίνουν μαύρα σύννεφα. Το «Platoon» ήταν μια κυριολεξία του τόπου και του χρόνου, μια αυθεντική εξομολόγηση για το τι σημαίνει η μάχη για τον απλό οπλίτη. Η ατμόσφαιρα που επικρατεί είναι σκοτεινή και βαριά και στους πέντε τροχούς τα σύμβολα που εμφανίζονται είναι οι κύριοι χαρακτήρες της ταινίας. Ο Ted, το παμπόνηρο αρκουδάκι με τις κακές συνήθειες λίγο αργότερα μετατράπηκε στο online slot Ted με εντυπωσιακά τρισδιάστατα γραφικά.

Παίξε νόμιμα το Jurassic Word στο καζίνο της bwin |21+