Άδωνις Γεωργιάδης: Μετά το «Και Α και ΟΥ» ο υπουργός «χορεύει» breakdance

Μετά το βίντεο με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη να φωνάζει «και Α και ΟΥ» που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, ο υπουργός επανέρχεται «χορεύοντας breakdance».

Μετά το βίντεο του Άδωνι Γεωργιάδη που βρίσκεται μαζί με μέλη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στα Ιωάννινα και φωνάζει «Και Α και Ου και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ», ο υπουργός επανέρχεται με ένα βίντεο «πειραγμένο» από τη τεχνητή νοημοσύνη, ως απάντηση στα σχόλια που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.

Σημειώνεται πως ο υπουργός Υγείας επισκέφθηκε μέλη της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ, ενώ έσπευσε να αναρτήσει βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο χοροπηδά και φωνάζει το γνωστό σύνθημα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

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