«Μην τα παρατάς ποτέ»: 59χρονη και 70χρονος έγιναν γονείς μετά από δεκαετή προσπάθεια

Ζευγάρι στην Ιταλία απέκτησε το πρώτο του παιδί μετά από δέκα χρόνια αποτυχημένων προσπαθειών, με τη μητέρα να είναι 59 ετών και τον πατέρα 70.

Ένα ζευγάρι από την επαρχία του Σαλέρνο στη νότια Ιταλία εκπλήρωσε επιτέλους το όνειρο που κυνηγούσε για περισσότερο από μία δεκαετία: να γίνουν γονείς. Η μητέρα, ηλικίας 59 ετών, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, σε νοσοκομείο του Σαλέρνο, ενώ ο πατέρας είναι 70 ετών.

Την είδηση ανακοίνωσε ο καθηγητής Μάριο Πολικέτι, γυναικολόγος και ειδικός στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ο οποίος παρακολουθούσε το ζευγάρι σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Δέκα χρόνια επίμονης προσπάθειας

Ο δρόμος για την απόκτηση του παιδιού δεν ήταν εύκολος. Σύμφωνα με την εφημερίδα Il Fatto Quotidiano, για περισσότερα από 10 χρόνια το ζευγάρι ζούσε με τη βαθιά επιθυμία να αποκτήσει ένα παιδί, δοκιμαζόμενο από μια σειρά επώδυνων και αποτυχημένων προσπαθειών. Παρά τις δυσκολίες, δεν εγκατέλειψαν τις προσπάθειες.

Ο γιατρός περίμενε δύο μήνες πριν δημοσιοποιήσει τη γέννηση, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι η υγεία του βρέφους και της μητέρας ήταν απόλυτα σταθερή: «Σήμερα το μωρό είναι πολύ καλά, όπως και η μητέρα. Το κοριτσάκι ζύγιζε 2,4 κιλά στη γέννα και έχει ήδη φτάσει τα 4,5 κιλά», εξήγησε ο ειδικός, υπογραμμίζοντας ότι η γυναίκα δεν είχε μείνει ποτέ ξανά έγκυος στο παρελθόν.

🔴 La mamma ha 59 anni, il papà 70: è nata nei giorni scorsi in una struttura sanitaria del Salernitano la piccola Francesca Pia. Il parto, così come tutta la gravidanza, è stato seguito dall'équipe del professor Mario Polichetti, ginocologo esperto in procreazione assistita. Francesca Pia è in ottima salute: alla nascita pesava 2,4 chilogrammi, mentre oggi ha raggiunto i 4,5 chilogrammi. "Siamo di fronte a un caso davvero eccezionale - spiega Polichetti - perché ottenere un concepimento a un'età materna di 59 anni rappresenta un evento estremamente raro. Per noi è motivo di grande soddisfazione aver accompagnato questo percorso fino alla nascita di una bambina che oggi sta bene e cresce regolarmente". — RTL 102.5 (@rtl1025) October 7, 2026

«Εξαιρετικά σπάνια περίπτωση»

Αυτό που εντυπωσίασε περισσότερο τον γυναικολόγο ήταν η ταχύτητα ανάρρωσης της 59χρονης: «Ακόμη και μετά τον τοκετό, αναρρώσε πολύ πιο γρήγορα από πολλές νεότερες μητέρες», σημείωσε ο Πολικέτι, προσθέτοντας ότι το κοριτσάκι αναπτύσσεται ομαλά.

«Έχουμε να κάνουμε με μια απολύτως εξαιρετική περίπτωση. Η σύλληψη στα 59 είναι εξαιρετικά σπάνια», δήλωσε ο Ιταλός επιστήμονας. Παράλληλα, εκτίμησε ότι με τη γήρανση του πληθυσμού και την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, τέτοιου είδους κυήσεις θα γίνονται όλο και πιο συχνές, συνιστώντας ωστόσο προσοχή καθώς κάθε περίπτωση πρέπει να αναλύεται εξατομικευμένα.

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