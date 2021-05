Μια λαμπάδα για όλη την Ελλάδα

Πάσχατο το λοιπόν, χαμός, χαλασμός, πυροτεχνήματα, ανάσταση Κυρίου, νηστεία και μετά μακροβούτι στα λίπη και τα κρέατα, χιλιάδες σουβλισμένα αρνιά ή αρνιά στον φούρνο (δεν κρίνω), επιστημονικές αναλύσεις δια το σωστό τσούγκρισμα των αυγών, κοκορέτσι το απαγορευμένο (που λέει ο λόγος), σπληνάντερο το απαγορευμένο (που λέει ο λόγος), κονδοσούβλιον με τσακωμό κοτοπουλάδων και γουρουνάδων, «σπασμένες» οικογενειακές συνευρέσεις και συγκεντρώσεις λόγων πανδημίας και νομίζω πως τα κάλυψα ούλα.

Ξέχασα κάτι; Ναι, οκ, το φετινό Πάσχατο είναι λίγο διαφορετικό ασφαλώς γιατί πέρα από όλα τα παραπάνω, το περνάμε ενώ εξελίσσεται και η διαδικασία εμβολιασμού των «μάχιμων» κατηγοριών τσικοινωνίας μας, με τα ηλικιακά γρουπ των 30, των 40 και των ρέστων να πυροβολούν αδιακρίτως με σέλφι τσιρώτο-στο-χέρι-μόλις-εμβολιάστηκα-ΓΟΥΑΖΑΠ, αλλά και ΠΡΙΣΚΡΗΝ το ρανδεβού του εμβολιασμού, μην τυχόν και θέλει κανένας διαρρήκτης να κάμει μπάσιμο και έχομε ατυχείς συναντήσεις εντός της οικίας.

Τίποτα δεν έχει σημασία πλην ΑΥΤΟΥ

Όλα όμως τα παραπάνω, περνούν στο περιθώριο και ΟΧΙ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΛΛΩ, γιατί ήρθε μια εικόνα να μας θυμίσει για μια ακόμη φορά, το ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΑΜΑ που έχει σημασία για αυτόν τον τόπο. Διότι φίλες και φίλοι, ας είμαστε ειλικρινείς, στις πιο φωτεινές αλλά και στις πιο σκοτεινές στιγμές της σύγχρονης Ελλάδας, η φάση σηκώνει μια μερίδα ΠΑΣΟΚ. Ή και ΠΑΣΟΟΥΚ όπως είχε πει κάποτε μια ψυχούλα από το βήμα της Βουλής, ας μην σκαλίζω πληγές τώρα, μέρες που είναι.

Μπερδευτήκατε; Μην μασάτε, μάλλον είναι ο πυρετός από το εμβόλιο. Μέχρι αύριο θα είστε μια χαρά. Σας ξεμπερδεύω αμέσως όμως γιατί η εξήγηση δια το παραπάνω είναι απλή: ΛΑΜΠΑΔΑ ΠΑΣΟΚ. Πείτε τη λαμπάδα ΚΙΝΑΛ αν είστε τέτοιοι και τέτοιες, αλλά αλίμονο αν πιστεύουμε ότι το ΚΙΝΑΛ δεν φορά εσώρουχο ΠΑΣΟΚ και δεν έχει στο δωμάτιό του γιγαντοαφίσες Άνδριου Παπάνδριου και Μένιου Κουτσόγιωργα. Θέλετε ΚΙΝΑΛ για τους τύπους; Εντάξει. Λαμπάδα ΚΙΝΑΛ.

Τήνε πόσταρε το στέλεχος του ΚΙΝΑΛ (ή αν προτιμάτε «the artist formerly known as PASOK»), Στάθης Δημόπουλος και σε αυτήν βλέπουμε το σήμα του καμουφλαρισμένου ΠΑΣΟΚ και ένα Barbie-ικό ομοίωμα της Φώφης της Γεννηματά, γιατί διάολε, χρειαζόμασταν λίγη ελπίδα, έστω και αν αυτή δεν ήρθε ως κανονικό, ΟΡΘΟΔΟΞΟ, full-fat ΠΑΣΟΚ, αλλά με το ΚΙΝΑΛ, το ΠΑΣΟΚ των χαμηλών λιπαρών.

ΠΑΣΟΚ στα δύσκολα

We will take what we can, που λένε και στο χωριό μου, αλλά το βρίσκετε τυχαίο ως γεγονός πως στην πλέον δύσκολη στιγμή του έθνους, την ώρα που παλεύουμε με τον πανδημικό ΧΤΗΝΟΣ, έρχεται μια λαμπάδα ΠΑΣΟΚ (κάτσε κάτω εσύ εκεί πίσω λύσσαξες, ΚΙΝΑΛ και ΚΙΝΑΛ), ως άλλο ΕΞΚΑΛΙΜΠΕΡ για να μας γιομίσει ελπίδα και να μας βγάλει από τα λαγούμια μας;

Πόσο μακριά πλέον είναι και μια δεύτερη λαμπάδα ή μια τρίτη, ή μια τέταρτη, μια με Μένιο, μια με Ανδρέα και μια με Βαγγέλη Γιαννόπουλο; Ζητάμε πολλά ως χώρα; Ως Έλληνοι;

​Highlights μιας ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΗΣ εποχής

Ζητάμε πολλά ως Έλληνοι να ξαναζήσουμε ένα greatest hits όπως αυτό:

Ζητάμε πολλά ως χτυπημένοι από την μοίρα Έλληνοι να ΜΥΡΙΣΟΜΕ εποχές ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ όπως αυτή:

Ζητάμε πολλά ΛΕΓΩ ως Έλληνοι, να ΑΚΟΥΜΠΗΣΟΜΕ πάλι την αστρόσκονη τέτοιων στιγμών

​

Έστω και αν μας άφησαν και δεν γυρίζουν. Έστω και αν τώρα το μόνο που μας έμεινε είναι το ΦΑΗΒ ΤΖΙ που θα μας κάνει ούλους και όλες τηλεκατευθυνόμενα (δεν τα λέω εγώ, τα διάβασα στο ίντερνετς). Έστω και αν τώρα με τα εμβόλια θα βγάλουμε τρία κεφάλια ο καθένας, ένα κανονικό, ένα σαυρένιο και ένα ακόμα ελευθέρας επιλογής (επίσης στα ίντερνετς).

Έστω λέω.

Ας γίνει μια αρχή με την λαμπάδα Φωφη. Ας γίνει μια αρχή με την λαμπάδα ΚΙΝΑΛ.

Στηρίζουμε.

