Ελέφαντας αρπάζει κλαδί, το κάνει... κέρατο και κερδίζει μάχη με ρινόκερο! (vid)

Ο ελέφαντας μπορεί να είναι μεγαλύτερο παχύδερμο από τον ρινόκερο, αλλά σε περίπτωση καβγά μεταξύ των δύο έχει ένα σοβαρό μειονέκτημα: Δεν έχει κέρατο.

Και αν, μάλιστα, οι χαυλιόδοντές του δεν είναι και πολύ μεγάλοι... έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.

Αυτός ο ελέφαντας, ωστόσο, στο παρακάτω βίντεο, τυγχάνει να είναι πανέξυπνος και τσαμπουκαλής.

Ενώ ένας ρινόκερος ετοιμάζεται να του επιτεθεί και όλα δείχνουν πως θα έχουμε μια τρομερή μάχη, ο ελέφαντας αρπάζει ένα κλαδί και το βάζει στο κεφάλι του, σαν να προσπαθεί να το κάνει κέρατο! Ο ρινόκερος φαίνεται να είναι επιφυλακτικός, αλλά κάποια στιγμή κάνει την κίνησή του. Ο ελέφαντας, τότε, πιάνει ξανά το κλαδί και αυτήν τη φορά το εκσφενδονίζει μακριά με αγριάδα, δηλώνοντας έτοιμος για όλα.

Αποτέλεσμα;

Ο ρινόκερος λάκισε...

If you can’t outsmart him,

Confuse him

Elephant using a branch to confuse and ward off a rhino..

— Susanta Nanda (@susantananda3) August 11, 2020