4 νέα δωρεάν game trials για τους συνδρομητές του PlayStation Plus

Ακόμη περισσότερα παιχνίδια σε δοκιμή φέρνει το PlayStation Plus.

H Sony πρόσθεσε 4 νέα games που μπαίνουν με δοκιμαστική έκδοση στο PlayStation Plus.

Αυτό σημαίνει πως οι συνδρομητές της υπηρεσίας θα μπορούν να κατεβάσουν ένα μέρος τους και να παίξουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ποικίλει ανά περίπτωση.

Το πρώτο από αυτά είναι το Exoprimal που θα προσφέρεται για 30 λεπτά, ενώ προστέθηκαν ακόμη τα Gris (1 ώρα), Trek to Yomi (1 ώρα) και Shadow Warrior 3 (1 ώρα).

Τα games αυτά έρχονται να προστεθούν μαζί με το Tales of Kenzera: Zau, το οποίο είναι διαθέσιμο σε πλήρη μορφή για τους συνδρομητές των PlayStation Plus Extra και PlayStation Plus Premium, έχοντας αναπτυχθεί από την Surgent Studios.

Επικεφαλής του project είναι ο ηθοποιός Abubakar Salim, ο οποίος έδωσε σάρκα και οστά στον Bayek του Assassin’s Creed Origins και του Rokhan στα World of Warcraft expansions.