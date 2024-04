Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Σουηδίας έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο από τη σκηνή της Eurovision στο Μάλμε

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες στο Μάλμε της Σουηδίας όπου θα διοργανωθεί ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision 2024. Έτσι, λοιπόν, την Πέμπτη (18/04) δημοσιεύθηκε και η πρώτη φωτογραφία της σκηνής σε σχήμα σταυρού, η κατασκευή της οποίας ολοκληρώθηκε στο Malmö Arena.

Κινητοί κύβοι LED, δάπεδα LED, τεχνολογία φωτισμού και βίντεο θα συνδυαστούν για να δημιουργήσουν μερικές θεαματικές παραλλαγές στο Malmö Arena, ενώ η σκηνή τοποθετείται ακριβώς στη μέση του κοινού, σε σχήμα σταυρού, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία 360 μοιρών.

Παρόλα αυτά, μία νέα φωτογραφία της σκηνής που ανέβηκε στο Twitter από τις προετοιμασίες της διοργάνωσης, έχει προβληματίσει πολλούς από τους θαυμαστές του μουσικού διαγωνισμού.

First photo of the #Eurovision2024 stage! 🚨 pic.twitter.com/PSiywRc9Nc