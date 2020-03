Drone κατέγραψε τις μικρές εστίες φωτιάς και την περιπλάνηση των προσφύγων-μεταναστών στον Έβρο (vid)

Η κατάσταση στα σύνορα Ελλάδας - Τουρκίας στον Έβρο παραμένει έκρυθμη καθώς συνεχίζονται οι απόπειρες εισόδου στην χώρα μας προσφύγων-μεταναστών από την Τουρκία μετά την απόφαση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να ανοίξει τα σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως ενημέρωσαν κυβερνητικές πηγές από τις 06.00 το πρωί ως τις 18.00 το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας δεν επιτράπηκε η παράνομη είσοδος στην Ελλάδα στην περιοχή του Έβρου συνολικά σε 4.354 άτομα.

Στο ίδιο διάστημα συνελήφθησαν 42 παράνομοι μετανάστες, κυρίως από Αφγανιστάν, Πακιστάν και Μαρόκο.

Ενώ από τις 06.00 το πρωί του Σαββάτου ως τις 18.00 το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας η συνολική εικόνα διαμορφώνεται ως εξής: αποτράπηκαν 24.203 προσπάθειες παράνομης εισόδου στη χώρα και συνελήφθησαν συνολικά 183 άτομα.

Ωστόσο το RT δημοσίευσε ένα βίντεο από drone το οποίο κατέγραψε τις δεκάδες μικρές εστίες φωτιάς και την περιπλάνηση χιλιάδων προσφύγων μεταναστών.

Thousands of migrants camp out at Turkey's western frontier trying to enter Greece pic.twitter.com/nA55wAHNby

— RT (@RT_com) March 2, 2020