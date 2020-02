Νέα επεισόδια στον Έβρο: Ντου, πετροπόλεμος και δακρυγόνα (vids)

Νέα επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί του Σαββάτου στα σύνορα με την Τουρκία, στις Καστανιές του Έβρου.

Εκεί, στην πλευρά της γειτονικής χώρας έχουν συγκεντρωθεί αρκετοί πρόσφυγες και μετανάστες, χωρίς να είναι ξεκάθαρο πόσοι είναι αυτοί.



Migrants continue to flow to the Turkish-Greek border https://t.co/E5LjC6eZLV pic.twitter.com/3VF1L43yHK via @AlkhaleejOnline #Greece

Άλλοι μιλούν για 2.500, ενώ κάποιοι εκτιμούν πως ο αριθμός τους φτάνει τους 6.000.



"They have been met by volleys of tear gas."

Refugees have gathered at the Turkish-Greek border after authorities hinted that the path would be clear for people to cross into Europe there. @Stone_SkyNews says "clearly this was never the case".

More here: https://t.co/B9rjlBVfat pic.twitter.com/7SvbnYP1v2

