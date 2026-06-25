Βάσεις 2026: Ποιες σχολές θα ανέβουν, ποιες θα πέσουν - Η πρώτη εικόνα ανά επιστημονικό πεδίο

Η πρώτη εικόνα για τις βάσεις 2026 ανά επιστημονικό πεδίο. Τι αναφέρει εκπαιδευτικός αναλυτής στο Reader και πώς σχολιάζει τις χιλιάδες κενές θέσεις στα Πανεπιστήμια.

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για τις Πανελλήνιες 2026, δίνοντας ταυτόχρονα την πρώτη εικόνα για το πώς θα κινηθούν οι βάσεις των σχολών στα τέσσερα Επιστημονικά Πεδία.

Ο εκπαιδευτικός αναλυτής Γιώργος Χατζητέγας, μιλώντας στο Reader.gr, αναφέρθηκε στα πρώτα συμπεράσματα που εξάγονται από τις βαθμολογίες, σχολιάζοντας τόσο το ζήτημα των κενών θέσεων στα ΑΕΙ λόγω της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής όσο και τον τρόπο πρόσβασης στα δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια και στα κολλέγια.

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