Πρόσφυγες βουτάνε με τα εσώρουχα στον Έβρο για να περάσουν στην Ελλάδα! (vid)

Φοβερές εικόνες, με πρόσφυγες να βουτάνε στα παγωμένα νερά του ποταμού Έβρου, φέρνει στο «φως» της δημοσιότητας η τουρκική εφημερίδα ''Yeni Safak'', μέσω της ιστοσελίδας της.

Όπως μπορείτε να δείτε στο video, άνθρωποι γδύνονται και πέφτουν με τα εσώρουχα στο νερό, προσπαθώντας να περάσουν στη χώρα μας κολυμπώντας.

Γίνεται αντιληπτό πως υπάρχουν περιοχές, οι οποίες δεν επιτηρούνται επαρκώς. Και για αυτόν τον λόγο, άλλωστε και καθώς έχει πέσει η νύχτα, στον Έβρο έχουν σταλεί δύο Λόχοι Καταδρομών του Στρατού Ξηράς.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, περίπου 300 άτομα, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, κατευθύνονταν κατά τη διάρκεια της νύχτας μέσω της επαρχίας της Αδριανούπολης στη συνοριακή γραμμή του Έβρου, μετά τις δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων ότι η Άγκυρα δεν θα σταματά τους πρόσφυγες και μετανάστες, που θα επιδιώξουν να φτάσουν στην Ευρώπη από ξηρά ή θάλασσα.

Migrants trying to swim to reach Greece from Turkeyhttps://t.co/xh4qK6Sr4X pic.twitter.com/JzRERVxGk2

— Yeni Şafak English (@yenisafakEN) February 28, 2020