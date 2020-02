ΜΑΤ υπό πολιορκία στη Λέσβο: Εντολή Μητσοτάκη να αποσυρθούν από τα νησιά! (pics & vid)

Με εντολή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, αναμένεται να αποσυρθούν από τη Λέσβο και τη Χίο, το πρωί της Πέμπτης, όλες οι δυνάμεις των ΜΑΤ, μιας και η κατάσταση στα δύο νησιά είναι εκτός ελέγχου.

Η απόφαση ελήφθη μετά από σύσκεψη, που έγινε στο Μαξίμου, με συμμετοχή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυχοσοΐδη και της ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ.

Την ίδια στιγμή, το κλίμα στη Λέσβο είναι πολεμικό.

Από το απόγευμα της Τετάρτης, κάτοικοι πολιορκούν, στην περιοχή Παγάνη, το στρατόπεδο «Κυριαζή», στο οποίο βρίσκονται ταμπουρωμένες έξι διμοιρίες των ΜΑΤ -μετά την επιστροφή τους από την περιοχή της Καράβας.

Γύρω από το στρατόπεδο δεκάδες κάτοικοι έχουν ανάψει φωτιές, φωνάζοντας στους αστυνομικούς πως δεν θα αφήσουν κανέναν να κλείσει μάτι όλη τη νύχτα.

Υπάρχουν δημοσιεύματα, μάλιστα, που αναφέρουν πως έπεσαν και πυροβολισμοί με καραμπίνες!

#mytilini people are attacking at the army base where riot police stays. #antireport #antireportlesvos pic.twitter.com/ELItqKlkaY

