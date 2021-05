Θρίλερ με πτήση από Αθήνα προς Λιθουανία: Αναγκαστική προσγείωση για να συλληφθεί δημοσιογράφος (pics)

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο διέταξε μια πτήση της Ryanair στην οποία επέβαινε ένας δημοσιογράφος της αντιπολίτευσης που κατευθυνόταν στη Λιθουανία να προσγειωθεί στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, Μινσκ και στη συνέχεια οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψή του κατά την αφίξή του.

Raman Pratasevich is a Belarusian journalist and @belamova editor. He actively covered the events of the 2020 election campaign and the subsequent protests. Belarusian security forces started several criminal cases against him, the KGB put him on the terrorist list. pic.twitter.com/merNVeHegV

— Franak Viačorka (@franakviacorka) May 23, 2021