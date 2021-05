Έκανε live ρεπορτάζ για το νέο σχέδιο ψυχολογικής υγείας και πίσω του είχε διαφημιστική ταμπέλα από strip club

Πολλά απρόοπτα και πολλές φορές χιουμοριστικά στιγμιότυπα έχουν συμβεί σε λάιβ μεταδόσεις στην τηλεόραση, φέρνοντας τους ρεπόρτερ πολλές φορές σε δύσκολη θέση. Αυτό έπαθε και ο Ρίτσαρντ Γουίλινγκχαμ, ο οποίος βρισκόταν στη μέση του ρεπορτάζ στην Αυστραλία.

Την ώρα που μετέφερε στον κόσμο το σχέδιο της Κυβέρνησης για να χρηματοδοτήσει ένα έργο για την ψυχική υγεία, από πίσω του βρέθηκε μία τεράστια διαφημιστική πινακίδα ενός strip club.

Ο ρεπόρτερ δεν το κατάλαβε, αλλά ένας χρήστης του twitter με αποτέλεσμα να γίνει viral.

«Ψηφίζω ναι σε αυτό το μέτρο προϋπολογισμού. Ετοιμαστείτε για πάρτι» έγραψε ένας χρήστης ενώ πολλοί είπαν πως θα συντονίζονται πιο συχνά στο AΒC από τη στιγμή που έχουν ένα ποιοτικό περιεχόμενο.

Πάντως όλα αυτά που συμβαίνουν κατά καιρούς σε τηλεοπτικές εκπομπές είναι ξεκαρδιστικά. Η Edwina Bartholomew, δημοσιογράφος του Channel 7 βρισκόταν στο Λονδίνο και έκανε ένα ρεπορτάζ για το μωρό της Meghan Markle όταν ένα αυτοκίνητο πέρασε από πίσω της.

.@edwina_b received an unwelcome guest while reporting from the mean streets of Windsor pic.twitter.com/i0IyfqPWJS

— Sunrise (@sunriseon7) May 5, 2019