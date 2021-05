Τυχερός πάνω στην ατυχία του αποδείχθηκε ένας οδηγός στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, όταν το αυτοκίνητό του πήρε φωτιά την ώρα που εκείνος ήταν μέσα.

Μέχρι αυτό το σημείο, η είδηση δεν φαντάζει και τόσο σπάνια, όμως κάπου εδώ ξεκινάνε τα... περίεργα.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του εκπροσώπου της πυροσβεστικής Pete Piringer, η αιτία για το ξέσπασμα της πυρκαγιάς ήταν η κίνηση του οδηγού να βάλει αντισηπτικό στα χέρια του, ενώ κάπνιζε.

ICYMI (~530p) vehicle fire at Federal Plaza, 12200blk Rockville Pike, near Trader Joe’s & Silver Diner, @mcfrs PE723, M723, AT723 & FM722 were on scene (news helicopter video) pic.twitter.com/TeAynaGsgp

«Αντισηπτικό και αναμμένο τσιγάρο ξεκίνησαν την φωτιά. Ο οδηγός κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο, την ώρα που οι παρευρισκόμενοι κάλεσαν για βοήθεια», έγραψε μεταξύ άλλων, αναφέροντας οτι το Toyota υπέστη ζημιές ύψους 2.000 δολαρίων.

Θυμίζουμε οτι τον περασμένο Μάιο, η πυροσβεστική υπηρεσία των ΗΠΑ είχε εκδώσει ανακοίνωση με την οποία ζητούσε από τους οδηγούς να μην αφήνουν αντισηπτικά στα οχήματά τους, όταν υπήρχαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

(5/13) Rockville, MD, hand sanitizer & lighted cigarette start fire in an occupied car, Driver was able to escape the vehicle while onlookers called 911. The patient suffered from NLT 1st & 2nd degree burns on his hands & inner thighs & transported to hospital https://t.co/eJEMD9ODwR pic.twitter.com/Eu9N5ytyvx

— Pete Piringer (@mcfrsPIO) May 14, 2021