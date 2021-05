Ν. Ζηλανδία: Τον έδιωξαν από τη Βουλή γιατί χόρεψε… χάκα (vid)

Ένας από τους ηγέτες των Μάορι, ο Ραγουίρι Γουεϊτίτι αποβλήθηκε από τη Βουλή της Νέας Ζηλανδίας, μετά τους χαρακτηρισμούς για… ρατσιστικές πρακτικές και διαχωρισμό της φυλής του, στα θέματα υγειονομικής περίθαλψης. Μετά την πύρινη ομιλία του χόρεψε τον δημοφιλή χορό των πολεμιστών “χάκα”, κάτι που το κανάλι της βουλής δεν έδειξε και κατ’ επέκταση τον έδιωξαν από την αίθουσα.

Η διαφωνία προήλθε ύστερα από εβδομάδες συζητήσεων για την υγειονομική ατζέντα, με την Κυβέρνηση να αποφασίζει για ανεξάρτητες και ξεχωριστές υγειονομικές παροχές στη φυλή των Μάορι, η οποία τυπικά έχει την χειρότερη αντιμετώπιση και συστήματα υγείας από τις υπόλοιπες εθνικές κοινότητες.

«Αυτό προκαλεί ρατσισμό και χύνει δηλητήριο απέναντι στους Μάορι. Αυτή την προπαγάνδα δεν θα την υποστηρίξουμε» ανέφερε ο Γουεϊτίτι, στους δημοσιογράφους: «Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί συνεχώς τους Μάορι για να κερδίσει ψήφους από τους άλλους ψηφοφόρους».

Ο Γουεϊτί αποβλήθηκε από τη Βουλή από τον προεδρεύονταν Τρέβορ Μάλαρντ, μετά την ομιλία του: «Τις τελευταίες εβδομάδες λαμβάνει χώρα μία ρατσιστική προπαγάνδα και μια ρητορική για τους ιθαγενείς ανθρώπους. Αυτό δεν είναι μόνο προσβλητικό για τους ανθρώπους αυτούς αλλά προσβάλλει και την αξιοπρέπεια της Βουλής».

Όταν του επισημάνθηκε να καθίσει κάτω, ο Γουεϊτίτι όχι απλά δεν το έκανε αλλά χόρεψε “χάκα”, τον οποίο κάνουν οι Νεοζηλανδοί σε κάθε εκδήλωση.

Ο Τρέβορ Μάλαρντ ζήτησε να προσέχει το πως εκφράζεται και να σκεφτεί τις ευρύτερες συνέπειες.

TPM and Teanau Tuiono leave the chamber after Rawiri Waititi cut off making point of order about the House’s litigation of race issues the past fortnight. pic.twitter.com/wZJ6tIsVRt

— Thomas Coughlan (@coughlthom) May 12, 2021