Έτσι διδάσκουν οι μαύροι τα παιδιά τους για την αστυνομία: «Μην τρέξετε και να λέτε… μάλιστα κύριε»

Δεν μπορεί να μην έχετε δει το βίντεο, τραβηγμένο από κάμερα ασφαλείας, όπου ένα μαύρο παιδί παίζει στην αυλή του και ξαφνικά κρύβεται, γιατί περνάει περιπολικό. Οι περισσότεροι με αυτόν τον τρόπο αντιδρούν. Είτε από φόβο, είτε από υπερ-προστασία για τα παιδιά τους, είτε υποσυνείδητα. Εκπαιδεύονται, μαθαίνουν, διδάσκονται να λειτουργούν έτσι. Μπορεί να σας φαίνεται απίστευτο, αλλά δεν είναι. Θα το δείτε παρακάτω μέσα από τις μαρτυρίες των ίδιων των ανθρώπων αυτών. Τους ρώτησε η Guardian, τι λένε στα παιδιά τους για την αστυνομία, τι τους διδάσκουν και πραγματικά μερικές απαντήσεις… σοκάρουν.

The FEAR our kids are living in pic.twitter.com/DhwQk56RKx

— BlackCultureEntertainment (@4TheCulture____) June 16, 2020