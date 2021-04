Την γνώρισε online, αλλά στο πρώτο τους ραντεβού είχε καλέσει και άλλους 16 υποψήφιους (vid)

Μπορεί οι online γνωριμίες να αποτελούν μέρος της εποχής και της κοινωνίας που ζούμε, δημιουργώντας ωραίες ιστορίες, όμως δεν έχουν πάντα happy end. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που έζησε ο χρήστης του TikTok, Pea Kay και το οποίο έχει γίνει viral...

Ο συγκεκριμένος νεαρός λοιπόν αποφάσισε να βγει ραντεβού με μία κοπέλα, την οποία γνώρισε μέσω της εφαρμογής Hinge, βάζοντας στην άκρη τους όποιους ενδoιασμούς είχε τον τελευταίο χρόνο.

Μόνο που εκεί, στο μέρος που ήταν προγραμματισμένο να συναντήσει την εκλεκτή, τον περίμενε μία όχι και τόσο ευχάριστη έκπληξη, η οποία γινόταν όλο και πιο δυσάρεστη όσο περνούσε η ώρα.

Γιατί; Πολύ απλά γιατί δεν ήταν ο μόνος...

Όταν λοιπόν έφτασε εκεί, διαπίστωσε πως στο τραπέζι μαζί με την ξανθιά κοπέλα ήταν μία άλλη γυναίκα και ακόμα ένας άνδρας. Θεώρησε οτι απλά είχε φέρει παρέα μαζί, μόνο που η πραγματικότητα ήταν κάπως διαφορετικά.

«Όπως ξέρετε παιδιά, είμαι πολύ κακός στο να βγαίνω ραντεβού, αλλά τελικά αποφάσισα να το κάνω. Είχα ένα χρόνο και ορίστε τι έπαθα», φαίνεται να λέει στο video που ανέβασε στο TikTok.

Αμέσως μετά δείχνει την γυναίκα που ήταν στο τραπέζι, η οποία ήταν όντως φίλη της κοπέλας που είχε γνωρίσει, όμως κάπου εκεί άρχισαν οι ανατροπές. Ο άνδρας δεν ήταν της παρέας, αλλά το πρώτο ραντεβού από τα πολλά ραντεβού που είχε κανονίσει.

@peakay81

Thought I would re-upload this. This actually happened ##Dating ##Relationships ##Jokes

Lofi - Domknowz