Γραφείο τελετών έδωσε σε πατέρα αντί για τα ρούχα, το «μυαλό» του νεκρού γιου του

Η οικογένεια κατέθεσε αγωγή εναντίον του Γραφείου Τελετών, το οποίο έλαβε περισσότερα από 10.000 δολάρια για την κηδεία.

Ένα αδιανόητο, όσο και μακάβριο λάθος έκανε ένα γραφείο τελετών στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια, το οποίο ανέλαβε μετά από ανάθεση της οικογένειας την κηδεία ενός άνδρα που πέθανε τον περασμένο Μάιο.

Στο πακέτο των υπηρεσιών της κηδείας περιλαμβάνονταν η ταρίχευση και η αλλαγή ρούχων. Όταν όμως ο πατέρας του νεκρού παρέλαβε τα υπάρχοντά του, υπέστη σοκ καθώς διαπίστωσε ότι η τσάντα δεν περιείχε ρούχα, αλλά ανθρώπινο εγκεφαλικό ιστό.

