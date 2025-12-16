Ο Μπόρις και η Σοφία Γκούρμαν έχασαν τη ζωή τους αγκαλιασμένοι στο πεζοδρόμιο προσπαθώντας να αφοπλίσουν τον δράστη της τρομοκρατικής επίθεσης στο Μποντάι του Σίδνεϊ.

Στις 15 Δεκεμβρίου, ο 50χρονος Σαχίν Ακράμ, μαζί με τον γιο του, εξαπέλυσαν τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ, με τραγικό απολογισμό 15 νεκρούς.

Ανάμεσα στους ήρωες της τραγωδίας ήταν ο 69χρονος Μπόρις και η 61χρονη Σοφία Γκούρμαν. Το ζευγάρι προσπάθησε να αφοπλίσει τον δράστη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους αγκαλιασμένοι στο πεζοδρόμιο.

Σοκάρει το βίντεο με την αυτοθυσία του ζευγαριού

Ένα βίντεο δείχνει τον Μπόρις να σπρώχνει τον Ακράμ ενώ αυτός βγαίνει από το αυτοκίνητο με σημαία του ISIS και να του αφαιρεί προσωρινά το όπλο. Ωστόσο, ο δράστης πυροβόλησε, σκοτώνοντας και τους δύο, παρά την ηρωική τους προσπάθεια. Το ζευγάρι θεωρήθηκε αρχικά αγνοούμενο μετά την επίθεση, με την αστυνομία να συλλέγει πληροφορίες.

New footage shows couple tackle and briefly disarm Bondi Beach terrorist before being killed



Video shows a couple disarming one of the terrorists with their bare hands before being shot dead; Israel warns of copycat attacks as year end celebrations approach in Europe

Newly… pic.twitter.com/KFqSlqYA1y December 16, 2025

Ο Μπόρις και η Σοφία ζούσαν στο Μποντάι, είχαν έναν περίπου 30χρονο γιο και ετοιμάζονταν να γιορτάσουν την 35η επέτειο του γάμου τους τον Ιανουάριο. Η οικογένεια περιγράφει τους Γκούρμαν ως ευγενικούς και αφοσιωμένους ανθρώπους, που αγαπούσαν την κοινότητά τους και έδιναν ακούραστα στους γύρω τους.

Το μήνυμα της οικογένειας

«Η γενναιότητα και η αυτοθυσία τους δείχνει ποιοι πραγματικά ήταν. Ήταν αυτοί που ενστικτωδώς βοήθησαν, ακόμη κι όταν ο κίνδυνος είναι τεράστιος. Η απώλειά τους αφήνει ένα κενό, αλλά είμαστε περήφανοι για το θάρρος και την ανθρωπιά τους», αναφέρουν οι συγγενείς τους.

