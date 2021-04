H Sony προσφέρει σήμερα δωρεάν ένα από τα κορυφαία παιχνίδια του PS4 (vid)

H Sony ξεκίνησε εν μέσω πανδημίας μια μοναδική προωθητική ενέργεια που προτρέπει το κοινό να προστατευθεί παραμένοντας σπίτι του. Η πρωτοβουλία αυτή έχει τίτλο Play at Home και χαρίζει διάφορα παιχνίδια που μπορούν να μπουν στη βιβλιοθήκη του παίκτη (και να παραμείνουν για πάντα εκεί), εντελώς δωρεάν και χωρίς κανέναν αστερίσκο.

Το Play at Home αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό και από σήμερα είναι διαθέσιμο δωρεάν ένα από τα κορυφαία παιχνίδια που κυκλοφόρησαν στο PS4, το Horizon: Zero Dawn.

Σε αυτό, ο παίκτης χειρίζεται την Aloy, μια νεαρή κοπέλα που βρίσκεται στο μακρινό μέλλον μετά από μια «βιβλική» καταστροφή και ψάχνει να δει τι ακριβώς οδήγησε στον μηδενισμό του ρολογιού της ιστορίας και τι έκανε τα περισσότερα πλάσματα του κόσμου ρομπότ (και ιδιαίτερα εχθρικά).

Ο τίτλος δέχτηκε διθυραμβικές κριτικές, κυρίως για τον τεχνικό του τομέα και την ατμόσφαιρα και μπορείτε να διαβάσετε μια αναλυτική παρουσίασή του εδώ.

Πέραν του Horizon: Zero Dawn Complete Edition, στο πλαίσιο της ίδιας πρωτοβουλίας, η Sony χαρίζει ακόμη περισσότερα παιχνίδια στους κατόχους PS4 και PS5 και συγκεκριμένα τα: Abzu, Astro Bot Rescue Mission, Enter the Gungeon, Moss, Paper Beast, Rez Infinite, Subnautica, The Witness και Thumper.