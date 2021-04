Όλη η βία στις ΗΠΑ με τα όπλα μέσα σε… 23 δευτερόλεπτα (vid)

Κι όμως, ένα… κατά λάθος βίντεο 23 δευτερολέπτων περιγράφει σε άριστο βαθμό το τεράστιο πρόβλημα που έχουν στις ΗΠΑ με την οπλοκατοχή και τη βία των όπλων.

Μία ρεπόρτερ του τοπικού σταθμού WVLT8 προσπαθούσε να περιγράψει το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε ένα Λύκειο στο Όστιν Ίστ, όταν προκλήθηκε σύγχυση γιατί τελικά ακούστηκαν… live πυροβολισμοί. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, μπορεί στις ΗΠΑ να υπάρχει περιστατικό με πυροβολισμούς.

Την ώρα λοιπόν που η δημοσιογράφος μιλούσε για τους πυροβολισμούς στο Λύκειο Όστιν Ίστ, στο Νόκσβιλ του Τενεσί πίστευε πως παίζουν πλάνα από το σχολείο μαγνητοσκοπημένα, όταν άκουσε νέους πυροβολισμούς και το ελικόπτερο της αστυνομίας πετούσε από πάνω της. Μόνο που η εικόνα ήταν live και είχε βρεθεί σε ένα νέο περιστατικό.

« Αυτό είναι πραγματικά ζωντανό » είπε μόλις συνήλθε από την σύγχυση που είχε περιέλθει. «Το ελικόπτερο του Σερίφη έχει σηκωθεί ξανά, καθώς έχουμε ένα νέο περιστατικό που ερευνάται, με πυροβολισμούς, ένα μίλι περίπου μακριά από το σχολείο».

Μέσα σε απόσταση 1.6 χιλιομέτρου, την ίδια μέρα, στην ίδια περιοχή, υπήρξαν δύο περιστατικά με πυροβολισμούς.

Στο λύκειο Όστιν Ίστ στο Νόξβιλ του Τενεσί ένας μαθητής πυροβολήθηκε θανάσιμα από έναν αστυνομικό, αφού πρώτα ο μαθητής είχε ανοίξει πυρ και τραυμάτισε έναν άλλο αστυνομικό. Ο μαθητής είχε βρεθεί οπλισμένος στο μπάνιο του σχολείου.

Το δεύτερο περιστατικό ερευνάται από την αστυνομία. Έλαβε χώρα σε μία εκκλησία, περίπου 1 μίλι μακριά από το σχολείο και όταν έφτασαν εκεί οι αρχές, άπαντες είχαν εγκαταλείψει τον χώρο.

Κι όλα αυτά; Μία εβδομάδα μετά την υπογραφή του Κυβερνήτη των Ρεπουμπλικανών Μπιλ Λι, ο οποίος επιτρέπει στο Τενεσί στους πολίτες άνω των 21 ετών να φέρουν όπλα χωρίς ελέγχους ή εκπαίδευση.

Ο συγκεκριμένος νόμος θα τεθεί σε ισχύ τον Ιούλιο και ανάλογη νομοθεσία σκέφτονται να περάσει και σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ, στην οποία φέτος- σύμφωνα με το insider- έχουν σημειωθεί ήδη 130 περιστατικά με πυροβολισμούς.

Local news anchor confuses live shots because they are currently covering two shootings in Tennessee. pic.twitter.com/hCKUv9GkDV

— The Recount (@therecount) April 12, 2021