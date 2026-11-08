Κρακοβία: Η στιγμή που ήρωας-αστυνομικός ακινητοποιεί τον 25χρονο δράστη της επίθεσης

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, γνωστοποίησε ότι ο αστυνομικός που καταγράφηκε στο βίντεο είναι ο Γιάκουμπ Κούλικ, ο οποίος δέχθηκε τρεις σφαίρες κατά την προσπάθεια σύλληψης του ενόπλου και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, έχοντας υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ως ήρωας περιγράφεται ο αστυνομικός που καταγράφηκε σε βίντεο να ακινητοποιεί και να συλλαμβάνει τον 25χρονο δράστη της επίθεσης στην Κρακοβία με τους έξι νεκρούς. Ο αστυνομικός φέρει σοβαρά τραύματα, καθώς δέχτηκε τρεις σφαίρες κατά την διάρκεια της επιχείρησης των αρχών.

Η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, στα νότια της χώρας, όταν ο 25χρονος Πολωνός, άνοιξε πυρ κατά περαστικών, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους, τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες, και τραυματίζοντας 16 ακόμη.

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