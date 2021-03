Σεισμός στην Ελασσόνα: «Έτοιμη να βοηθήσει η Τουρκία», το μήνυμα Τσαβούσογλου

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου εξέφρασε την απόλυτη ετοιμότητα της Τουρκίας να βοηθήσει την Ελλάδα, μετά τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ στην Ελασσόνα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας με ένα tweet εξέφρασε την ετοιμότητα της χώρας του για παροχή άμεσης βοήθειας προς την Ελλάδα σε περίπτωση που την χρειαστεί.

Called FM @NikosDendias of #Greece together w/FM @DZalkaliani of #Georgia to express our solidarity following the earthquake. Standing ready to assist our neighbor if need be.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 3, 2021