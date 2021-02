«Mr Potato Head»: Η Hasbro αφαιρεί το "Mr" από το όνομα του παιχνιδιού (pics)

Το δημοφιλές αμερικανικό παιχνίδι “Mr Potato Head” θα αφαιρέσει από την ονομασία του το Mr, και θα λέγεται “Potato Head”.

Πρόκειται για το παιχνίδι που αναπαριστά μία ανθρωπόμορφη πατάτα με χέρια, πόδια, μάτια, μερικά ρούχα και ένα τεράστιο καπέλο.

Το παιχνίδι αυτό δημιουργήθηκε από την εταιρεία – κολοσσό στον τομέα της, Hasbro, η οποία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα αφαιρέσει το “Mr” από το όνομα της.

Αυτό σίγουρα σχετίζεται με την προσπάθεια της εταιρείας να κάνει πιο συμπεριληπτικό (inclusive) marketing και να απευθυνθεί και στο gender neutral κοινό.

Η είδηση συνάντησε ποικίλες αντιδράσεις με ορισμένους χρήστες να εκφράζουν την επιδοκιμασία τους και άλλους τη δυσαρέσκειά τους για αυτή την κίνηση.

Όσο για την εταιρία, μετά τις αντιδράσεις, απηύθυνε έκκληση στον κόσμο να ηρεμήσει, καθώς στην πραγματικότητα κανείς δεν «αφαίρεσε» το φύλο του, αλλά η αλλαγή ισχύει μόνο για το όνομα των παιχνιδιών που περιλαμβάνει τόσο τον Mr όσο και την Mrs Potato Head.

Hold that Tot – your main spud, MR. POTATO HEAD isn’t going anywhere! While it was announced today that the POTATO HEAD brand name & logo are dropping the ‘MR.’ I yam proud to confirm that MR. & MRS. POTATO HEAD aren’t going anywhere and will remain MR. & MRS. POTATO HEAD pic.twitter.com/6I84KrxOLQ — Hasbro (@Hasbro) February 25, 2021

Quick question for the über white, conservative, “Christian,” “straight” people who are outraged as fuck about @Hasbro ‘s “Potato Head” decision to be gender-inclusive: How the FUCK DOES THIS PERONALLY IMPACT YOU???!!! — Richard Marx (@richardmarx) February 26, 2021

They're really throwing a fit over Mr. Potato Head pic.twitter.com/psXtijLiJG — KnowNothing (@KnowNothingTV) February 25, 2021