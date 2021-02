Γερμανία: Έκρηξη στα κεντρικά της Lidl, τουλάχιστον 3 τραυματίες

Τρία άτομα τραυματίστηκαν νωρίτερα το απόγευμα της Τετάρτης (17/2) από έκρηξη μηχανισμού που εστάλη με δέμα στα κεντρικά της εταιρίας Lidl στην πόλη Νέκαρσουλμ, έξω από την Στουτγκάρδη.

Επιπλέον 100 άτομα κατάφεραν να εγκαταλείψουν με ασφάλεια το κτίριο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Αστυνομίας, η βόμβα βρισκόταν σε πακέτο το οποίο παρέλαβε και άνοιξε ένας εργαζόμενος, ο οποίος και τραυματίστηκε σοβαρότερα.

JUST IN - Letter bomb explodes at Lidl's head offices in Germany. Casualties rushed to hospital, building evacuated. pic.twitter.com/Zb8XyWf7YB

