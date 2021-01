Το «Κτήνος» του Μπάιντεν άλλαξε πινακίδες: Τα χαρακτηριστικά της προεδρικής λιμουζίνας (vid)

Η χθεσινή ορκομoσία του Τζο Μπάιντεν αυτομάτως σήμανε οτι άλλαξε ιδιοκτήτη και η προεδρική λιμουζίνα, με την οποία θα μετακινείται ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Όταν λοιπόν τελείωσε το τελετουργικά και θα διαδικαστικά, ο Τζο Μπάιντεν επιβιβάστηκε στο «Κτήνος» όπως ονομάζεται η συγκεκριμένη Cadillac για να μεταβεί με την Τζιλ Μπάιντεν στη νέα τους κατοικία.

Οι παρατηρητικοί διαπίστωσαν ότι πριν τους παραλάβει είχε αλλάξει τις πινακίδες της και δεν ήταν ίδιες με αυτές που πήγαν να τον πάρουν.

Είχαν πλέον τον αριθμό 46, τιμώντας έτσι τον 46ο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Αναφορικά τώρα με τα χαρακτηριστικά του οχήματος, έχει πόρτες με πάχος 20 εκατοστά και τζάμια 13 εκατοστά, ικανά να σταματήσουν επιθέσεις από κάθε τύπου πολεμικό όπλο, από βόμβες, ρουκέτες, ακόμη και πυραύλους!

Το ρεζερβουάρ του είναι θωρακισμένο και αυτό, ενώ προστατεύεται από ειδικό αφρό, για την περίπτωση που σκιστεί σε κάποιο ατύχημα ή από ανταλλαγή πυρών. Στο μπροστινό μέρος της η λιμουζίνα διαθέτει κάμερα νυκτός και ακόμη και σύστημα εκτόξευσης δακρυγόνων. Παράλληλα, έχει αποθηκευμένα πυροβόλα όπλα, ενώ η καμπίνα των επιβατών μπορεί να αντέξει χημική επίθεση και περιέχει δορυφορικό τηλέφωνο και ειδικό διαδραστικό σύστημα επικοινωνίας.

Το αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο με όλα τα αμυντικά και επιθετικά μέτρα ασφάλειας του προέδρου. Έχει δημιουργηθει με βάση τα στάνταρντς των μυστικών υπηρεσιών. Έτσι που άφοβα θα μπορούσε να ισχυρισθεί κανείς χωρίς να θεωρηθεί υπερβολή, πως πρόκειται για αυτοκίνητο- πολεμική μηχανή.

New plate on the Beast #InaugurationDay pic.twitter.com/Fx2iLmsM6v

— Maria Spinella (@mariaspinella) January 20, 2021