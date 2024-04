Τσερνόμπιλ: Η πρώτη φωτογραφία που τραβήχτηκε μόλις 14 ώρες μετά την καταστροφή δείχνει τις επιπτώσεις της ραδιενέργειας

Σαν σήμερα στις 26 Απριλίου 1986 έγινε η πυρηνική καταστροφή του Τσερνόμπιλ.

Ήταν 26 Απριλίου 1986 όταν δύο εκρήξεις στον αντιδραστήρα 4 της πυρηνικής μονάδας στο Τσερνόμπιλ οδήγησαν σε τεράστια έκλυση ραδιενέργειας και στη δημιουργία ραδιενεργών νεφών.

Το «ραδιενεργό σύννεφο» εξαπλώθηκε γρήγορα, και οι χώρες της ευρύτερης περιοχής, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, αλλά και της υπόλοιπης Ευρώπης, βρέθηκαν υπό την απειλή μεγάλης περιβαλλοντικής και υγειονομικής καταστροφής.

Το ατύχημα κατατάσσεται στο μέγιστο της Διεθνούς Κλίμακας Πυρηνικών Γεγονότων, καθώς η ποσότητα ραδιενέργειας που απελευθερώθηκε υπολογίζεται ότι ήταν σχεδόν 200 φορές μεγαλύτερη από τη ραδιενέργεια που εκλύθηκε από τις δύο ατομικές βόμβες που έπεσαν στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι μαζί.

Μια φωτογραφία γυρίζει πίσω τον χρόνο και δείχνει πως ήταν το εργοστάσιο λίγες ώρες μετά την καταστροφή. Από κάθε άποψη μοιάζει με μια αρκετά αδιάφορη φωτογραφία. Φαίνεται απλώς ένα ετοιμόρροπο κτίριο που μόλις και μετά βίας διακρίνεται μέσα από τον έντονο κόκκο του φιλμ. Όμως το πλαίσιο πίσω από αυτή τη φαινομενικά αδιάφορη φωτογραφία προκαλεί ανατριχίλα...

Μόλις 14 ώρες μετά την έκρηξη, ο φωτογράφος Igor Kostin ανέβηκε σε ελικόπτερο για να αξιολογήσει τα επίπεδα ραδιενέργειας πάνω από την πληγείσα περιοχή.

The first photo of the Chernobyl plant, taken by by Igor Kostin 14 hours after the explosion of the nuclear reactor which took place #Today in 1986.



The view is foggy due to radiation. pic.twitter.com/GTjKGevhTG