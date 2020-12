Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν: «Ο εμβολιασμός θα ξεκινήσει σύντομα, μια ευρωπαϊκή ιστορία επιτυχίας»

Με νέο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν αποτυπώνει την αισιοδοξία που υπάρχει με τον εμβολιασμό στην ΕΕ να ξεκινά σύντομα. Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν τονίζει ότι πρόκειται για «μια ευρωπαϊκή ιστορία επιτυχίας».

Η ανάρτησή της συνοδεύεται από στιγμιότυπα της πανδημίας και αποσπάσματα ομιλιών της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιγράφουν τον δρόμο που διήνυσε η ΕΕ μέχρι να φτάσει η στιγμή τα εμβόλια να είναι διαθέσιμα στους Ευρωπαίους πολίτες.

Ειδικότερα, η κ. Φον Ντερ Λάιεν σημειώνει: «O κορονοϊός άλλαξε τη ζωή μας και έφερε την τραγωδία.

Αλλά τώρα υπάρχει ελπίδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει στην έρευνα και ανάπτυξη εμβολίων κατά της COVID19. Έχουμε εξασφαλίσει δόσεις για ολόκληρο τον πληθυσμό μας.

Ο εμβολιασμός θα ξεκινήσει σύντομα. Μια ευρωπαϊκή ιστορία επιτυχίας».

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 25, 2020