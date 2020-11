Ο μεταλλικός μονόλιθος που βρέθηκε στη Γιούτα... εξαφανίστηκε μυστηριωδώς (vid)

Ο μυστηριώδης μεταλλικός μονόλιθος, η πρόσφατη ανακάλυψη του οποίου σε μια έρημο στις δυτικές ΗΠΑ πυροδότησε μια σειρά εικασιών για την προέλευσή του, φαίνεται ότι… εξαφανίστηκε, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η Υπηρεσία Χωροταξίας της Γιούτας ανέφερε ότι με βάση τις «αξιόπιστες πληροφορίες» που έλαβε, κάποιο «άγνωστο τρίτο πρόσωπο» μετέφερε το αντικείμενο από το σημείο όπου είχε βρεθεί, πιθανότατα το βράδυ της Παρασκευής. «Η Υπηρεσία δεν πήρε το αντικείμενο, το οποίο θεωρείται ιδιωτική ιδιοκτησία», διευκρίνισε στην ανακοίνωσή της.

«Δεν ερευνούμε αδικήματα που αφορούν ιδιωτική περιουσία, τα οποία είναι αρμοδιότητα του τοπικού σερίφη», πρόσθεσε.

'Who Does This Kind of Stuff?' Mystery Metal Monolith Discovered in Utah Desert. via @Storyful pic.twitter.com/LNNUccFORQ

— David Clinch (@DavidClinchNews) November 24, 2020