«Μην ξαναμιλήσεις έτσι στον πρόεδρο των ΗΠΑ»: Έξαλλος με δημοσιογράφο ο Τραμπ (vid)

Πυρ και μανία με δημοσιογράφο έγινε ο Ντόναλντ Τραμπ!

Απαντώντας σε ερωτήσεις με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών, αργά το βράδυ της Πέμπτης (26/11), για πρώτη φορά, μάλιστα, μετά τις εκλογές, ένας ρεπόρτερ τον ρώτησε αναφορικά με όσα ισχυρίζεται περί νοθείας. Ο Τραμπ, λοιπόν, άρχισε να... φορτώνει και κουνώντας το δάκτυλο, του είπε: «Μη μου μιλάς έτσι. Είσαι ασήμαντος. Μη μου μιλάς έτσι. Είμαι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Μην ξαναμιλήσεις έτσι στον πρόεδρο των ΗΠΑ».

Ο Τραμπ, ωστόσο, ζήτησε επόμενη ερώτηση και αυτή ήταν για το αν θα εγκαταλείψει τον Λευκό Οίκο την 20ή Ιανουαρίου, την ημέρα της ορκωμοσίας του νέου προέδρου των ΗΠΑ, σε περίπτωση, φυσικά, που το εκλεκτορικό σώμα επιβεβαιώσει στις 14 Δεκεμβρίου ότι ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της χώρας. Και για πρώτη φορά, ίσως, είπε πως θα φύγει...

«Βεβαίως θα το κάνω. Και το γνωρίζετε», αποκρίθηκε.

Στη συνέχεια, βέβαια, σήμερα (27/11), συνέχισε το... χαβά του στο Twitter, γράφοντας: «Ο Μπάιντεν θα μπορέσει να μπει στον Λευκό Οίκο ως πρόεδρος μόνο αν καταφέρει να αποδείξει ότι οι γελοίες ''80.000.000 ψήφοι'' του δεν αποκτήθηκαν δόλια ή παράνομα. Όταν θα δείτε τι συνέβη στο Ντιτρόιτ, την Ατλάντα, την Φιλαδέλφεια και το Μιλγουόκι, μαζική απάτη ψηφοφόρων, θα έχει ένα μεγάλο άλυτο πρόβλημα».

Biden can only enter the White House as President if he can prove that his ridiculous “80,000,000 votes” were not fraudulently or illegally obtained. When you see what happened in Detroit, Atlanta, Philadelphia & Milwaukee, massive voter fraud, he’s got a big unsolvable problem!

