Βορειοκορεάτης γυμναστής χρησιμοποίησε τις ικανότητές του για να πηδήξει φράχτη ασφαλείας και να μπει στη Νότια Κορέα

Ένας Βορειοκορεάτης γυμναστής κατάφερε να πηδήξει τον φράχτη στα σύνορα μεταξύ της χώρας του και της Νότιας Κορέας, αναφέρει το LADbible.

Αξίζει να σημειωθεί πως η διέλευση των συνόρων μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας δεν είναι κάτι εύκολο.

Γίνονται περιπολίες από ένοπλους φρουρούς, παρακολουθείται από κάμερες ασφαλείας και προστατεύεται από δύο εκατομμύρια νάρκες.

Ωστόσο, αυτός ο άντρας κατάφερε με κάποιο τρόπο να περάσει στην διπλανή χώρα.

He used his training to good effect and cleared the heavily-guarded border.

— LADbible (@ladbible) November 25, 2020