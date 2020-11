Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Οι πρώτοι Ευρωπαίοι πιθανώς να εμβολιαστούν τέλη Δεκεμβρίου»

Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ανέφερε πως μέχρι τώρα η Κομισιόν έχει εξασφαλίσει συμβόλαια με έξι εταιρείες. Υπάρχει επιτέλους φως στην άκρη του τούνελ. Τα εμβόλια είναι σημαντικά αλλά αυτό που μετρά είναι εμβολιασμοί».

«Τα κράτη μέλη πρέπει να προετοιμαστούν τώρα. Μιλάμε για εκατομμύρια σύριγγες και αλυσίδα ψύξης (σ.σ για εμβόλια που πρέπει να διατηρηθούν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες όπως της Pfizer στους -75 βαθμούς Κελσίου), κέντρα εμβολιασμού, εκπαίδευση του προσωπικού. Εν ολίγοις τα κράτη μέλη πρέπει να προετοιμαστούν για την ανάπτυξη εκατομμυρίων δόσεων. Γιατί αυτό είναι το «εισιτήριό» μας για να τελειώσουμε την πανδημία».

From Brexit to the fight against #COVID19,

From our EU budget to the fight against terrorists,

It is when we manage to join forces, that we, Europeans, can achieve most.

My address at the @Europarl_EN https://t.co/075YLD7OsO pic.twitter.com/zzBGMevT6t

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 25, 2020