H στιγμή που καταρρέει γέφυρα σε ζωντανή σύνδεση, σχεδόν δίπλα στην δημοσιογράφο (vid)

Μια σοκαριστική στιγμή καταγράφηκε κατά την διάρκεια ζωντανής σύνδεσης με γέφυρα να καταρρέει σχεδόν δίπλα στην δημοσιογράφο.

Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος, Amber Roberts, μετέδιδε τα νεότερα από τις έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν την Βόρεια Καρολίνα, για το κανάλι FOX.

Κατά την διάρκεια της μετάδοσης και λίγα μόλις μέτρα από το σημείο που βρισκόταν εκείνη και το συνεργείο της ένα κομμάτι της γέφυρας κατέρρευσε.

Η δημοσιογράφος ενώ μιλάει υψώνει την φωνή της, δείχνοντας το σοκ της, ενώ τα νερά κάτω από την γέφυρα ήταν ορμητικά.

I am SO #thankful me and my @FOX46News #photojournalist, @JonMonteFOX46 are okay. I'm sending #prayers up to the people of #Alexander #County impacted by today's #flooding. pic.twitter.com/9KxABhpQyB

— Amber Roberts (@AmberFOX46) November 13, 2020