Νορβηγία: Η σαρκοφάγος των 2 εκατ. ευρώ του βασιλιά Χάραλντ – Εικόνες από το βασιλικό μαυσωλείο
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Κανείς δεν έχει δει δημόσια την σαρκόφαγο και δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για την κατασκευή της που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια
Οι Νορβηγοί συγκεντρώθηκαν το Σάββατο για να αποχαιρετήσουν τον βασιλιά Χάραλντ μπροστά από το Παλάτι όπου βρίσκεται σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του.
Ο γηραιότερος μονάρχης της Ευρώπης, ο οποίος βγήκε από τη σκιά του αγαπημένου και εξωστρεφούς πατέρα του για να αναδειχθεί σε μεταρρυθμιστή κατά τη διάρκεια των περισσότερων από τριών δεκαετιών που βρισκόταν στο θρόνο, απεβίωσε την Παρασκευή σε ηλικία 89 ετών.
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