Τι θα συμβεί αν η Μελάνια χωρίσει τον Τραμπ: Το προγαμιαίο συμβόλαιο που έχει υπογράψει (pics)

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ παντρεύτηκε την τρίτη σύζυγό του, Μελάνια Κνάους, ήταν ήδη ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, με τεράστια περιουσία.

Μετά τη συνάντησή τους σε ένα πάρτι το 1998, το ζευγάρι παντρεύτηκε, τελικά, λίγο χρόνια αργότερα (2005), μπροστά σε μερικούς από τους πιο διάσημους και επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο.

Αλλά προτού πουν «δέχομαι», ο δαιμόνιος Τραμπ υποχρέωσε το μοντέλο να υπογράψει ένα προγαμιαίο συμβόλαιο -όπως έκανε και στους δύο προηγούμενους γάμους του!

Ενώ, λοιπόν, η Μελάνια βγήκε τώρα, για να υπερασπιστεί τον σύζυγό της μετά την εκλογική του ήττα από τον Τζο Μπάιντεν, ένας πρώην βοηθός του ζευγαριού ισχυρίστηκε ότι «μετράει κάθε λεπτό, έως ότου βρεθεί εκτός γραφείου και μπορέσει να τον χωρίσει».

Το 2018, μάλιστα, ο Omarosa Manigault Newman ισχυρίστηκε ότι ο γάμος του ζευγαριού είχε τελειώσει, λέγοντας, ωστόσο, ότι «αν η Μελάνια τον ταπεινώσει, φεύγοντας, ενώ ο Τραμπ είναι στην εξουσία, θα βρει έναν τρόπο να την τιμωρήσει».

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος της Πρώτης Κυρίας είχε πει τότε ότι ο Newman μόλις που γνώριζε τη Μελάνια...

Η Μελάνια, πάντως, λέγεται ότι ξέσπασε σε δάκρυα όταν ο σύζυγός της θριάμβευσε το 2016, με έναν φίλο του να λέει: «Δεν περίμενε ποτέ να κερδίσει».

Τελικά τι θα συμβεί αν χωρίσουν;

Ενώ οι λεπτομέρειες του προγαμιαίου συμβολαίου είναι μυστικές, το θέμα της συμφωνίας τους λέγεται ότι αποτελεί πηγή... γοητείας στους νομικούς κύκλους.

Ο Peter Stambleck, από τη νομική εταιρεία Aronson Mayefsky & Sloan, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, δήλωσε στο περιοδικό Town and Country: «Είναι ξεκάθαρο ότι σε περίπτωση διαζυγίου όλα στο όνομά του θα είναι δικά του και όλα στο όνομά της θα είναι δικά της.

Οι δισεκατομμυριούχοι έχουν περίπλοκες δομές περιουσιακών στοιχείων. Έχουν εταιρείες-βιτρίνες, ακίνητα, επενδύσεις σε άλλες εταιρείες και είναι πολύ, πολύ περίπλοκο όλο αυτό.

Ένας κύριος σκοπός του προγαμιαίου συμβολαίου είναι να αποφύγεις να τα μοιραστείς όλα αυτά, και να αποφύγεις και τον πονοκέφαλο. Σκεφτείτε πόσα χαρτιά πρέπει να προσκομίσεις».

Ισχυρίζεται, επίσης, ο Stambleck πως θα επιτραπεί στη Μελάνια να κρατήσει τα κοσμήματα που της έχουν δοθεί κατά τη διάρκεια του γάμου.

Όλα για τον Μπάρον

Σε ό,τι έχει να κάνει με τον γιο του ζευγαριού, Μπάρον, ωστόσο, η Jacqueline Newman, διευθύνων σύμβουλος στην Berkman Bottger Newman & Rodd, πιστεύει ότι η Μελάνια θα είναι ο κύριος κηδεμόνας και θα μπορούσε να πάρει πολλά μετρητά για να φροντίσει τον 14χρονο.

Λέει στο ίδιο περιοδικό: «Αν έχει 50 εκατομμύρια δολάρια, μπορεί να αγοράσει κάτι. Αλλά 50 εκατομμύρια δολάρια, ενώ είναι σίγουρα πολλά χρήματα, στη Νέα Υόρκη και για όσα είχε συνηθίσει, δεν θα είναι σε θέση να κάνει όσα έκανε τώρα».

Ωστόσο, ένα βιβλίο για την Πρώτη Κυρία ισχυρίζεται ότι χρησιμοποίησε την εκλογική νίκη του Τραμπ, για να διαπραγματευτεί εκ νέου τους όρους του συμβολαίου τους. Δεν μετακόμισε, θυμίζουμε, αμέσως στον Λευκό Οίκο, αντίθετα, παρέμεινε στη Νέα Υόρκη, ώστε ο γιος του ζευγαριού Μπάρον να τελειώσει τη σχολική χρονιά.

Η δημοσιογράφος, όμως, της Washington Post, Mary Jordan, ισχυρίζεται ότι άλλο ήταν το κίνητρο: Να έχει χρόνο να ασχοληθεί με τα οικονομικά της. Κάτι άλλαξε τότε, πριν τέσσερα χρόνια; Ίσως.

Στο βιβλίο της The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump, γράφει: «Ήθελε απόδειξη γραπτώς ότι όταν πρόκειται για οικονομικές ευκαιρίες και κληρονομιά, ο Μπάρον θα αντιμετωπίζεται ως ίσος με τα τρία μεγαλύτερα παιδιά του Τραμπ».

Τι πήραν οι «πρώην» κυρίες Τραμπ

Για την ιστορία, μετά τη διάλυση του πρώτου γάμου του με την Ivana, η τελευταία διεκδίκησε και κέρδισε 10 εκατομμύρια δολάρια από τον επιχειρηματία και άλλα 650.000 δολάρια ετησίως ως διατροφή.

Πήρε, επίσης, ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη και ένα τεράστιο αρχοντικό στο Κονέκτικατ.

Η δεύτερη σύζυγός του, η Marla Maples, πήρε πολύ λιγότερα -περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια.

Η Μελάνια; Ίδωμεν...