Σχολιαστής του CNN ξέσπασε σε κλάματα μετά τη νίκη του Μπάιντεν (vid)

Κλαίγοντας σχεδόν με λυγμούς από συγκίνηση και με τρεμάμενη φωνή υποδέχθηκε τη νίκη του Τζο Μπάιντεν και, κυρίως, την ήττα του Ντόναλντ Τραμπ, ο δημοσιογράφος, συγγραφέας, ακτιβιστής και πολιτικός σχολιαστής του CNN, Βαν Τζόουνς.

Το CNN, θυμίζουμε, ήταν το πρώτο που έκανε γνωστό πως ο Μπάιντεν κέρδισε την Πενσιλβάνια και είναι, πλέον, ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Σήμερα είναι μία καλή ημέρα για την Αμερική», είπε ο Βαν Τζόουνς με δάκρυα στα μάτια και ενώ βρισκόταν ζωντανά στο στούντιο.

Συνέχισε, δε, λέγοντας ότι τώρα η χώρα θα μπορέσει να κάνει μια νέα αρχή και πολλοί πολίτες θα νιώσουν επιτέλους ηρεμία, καθώς κάποιοι από αυτούς δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν. Ο αφροαμερικανός δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στον αδικοχαμένο Τζόρτζ Φλόιντ, που δολοφονήθηκε από αστυνομικό.

“It’s easier to be a parent this morning. It’s easier to be a dad. It’s easier to tell your kids character matters. It matters. Tell them the truth matters."

Van Jones reacts after CNN projected Joe Biden as the winner of the presidential election. https://t.co/HO9WG1KPLh pic.twitter.com/b9ukiZnSzk

— CNN (@CNN) November 7, 2020