Αμερικανικές εκλογές: Ο Μπάιντεν φέρεται να κέρδισε στο Ουισκόνσιν, επανακαταμέτρηση ζητά ο Τραμπ

Σε απόλυτο θρίλερ εξελίσσεται η αναμέτρηση στις αμερικανικές εκλογές, καθώς ο επόμενος κάτοικος του Λευκού Οίκου θα κριθεί το πρωί της 5ης Νοεμβρίου, όταν θα καταμετρηθούν όλες οι ψήφοι στις κρίσιμες Πολιτείες.

«Το θέμα είναι ότι ακόμη υπάρχουν ψήφοι που πρέπει να καταμετρηθούν. Νόμιμες ψήφοι, που πρέπει να καταμετρηθούν σε Πολιτείες όπου τα περιθώρια είναι λεπτά», σύμφωνα με τον Τζιμ Σιούτο του CNN.

Σύμφωνα με το cnn.com στο Ουισκόνσιν, το Μίσιγκαν και την Πενσιλβάνια, οι αναλυτές πιστεύουν πως τα επιστολικά ψηφοδέλτια, που μένουν να καταμετρηθούν, θα είναι στην πλειονότητά τους υπέρ του Μπάιντεν.

Biden is projected to win at least 3 of 4 electoral votes. pic.twitter.com/EguxzwPcn1

«Βρίσκουν ψήφους Μπάιντεν παντού - στην Πενσυλβάνια, το Ουισκόνσιν και το Μίσιγκαν. Τόσο κακό για τη χώρα μας!», ανέφερε στο Twitter o Τραμπ.



They are finding Biden votes all over the place — in Pennsylvania, Wisconsin, and Michigan. So bad for our Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020