O Τζο Μπάιντεν πήγε στο πατρικό του και έγραψε στον τοίχο: «Από αυτό το σπίτι, στον Λευκό Οίκο» (pics)

Ο Τζο Μπάιντεν επισκέφθηκε το πατρικό του σπίτι, στο Σκράντον της Πενσιλβάνια, όπου έγραψε ένα ιδιαίτερο μήνυμα στον τοίχο.

«Από αυτό το σπίτι στον Λευκό Οίκο με τη χάρη του Θεού. Τζο Μπάιντεν 3-11- 2020», αναφέρει το μήνυμα.

NEW: A picture from Scranton. Joe Biden just signed this on the living room wall in his childhood home here. For context, he did this in the bedroom during the 2008 race. @axios pic.twitter.com/R9sKjG6Ktv

— Alexi McCammond (@alexi) November 3, 2020