Κιμ Γιονγκ Ουν: Η αλήθεια για το «ανακοινωθέν θανάτου», τη φωτογραφία και την εγκεφαλική αιμορραγία

Ο 42χρονος φέρεται να μεταφέρθηκε στο Πεκίνο της Κίνας για να υποβληθεί σε θεραπεία, προτού, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, αφήσει την «τελευταία του πνοή».

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων φημών στο διαδίκτυο τις τελευταίες επτά ημέρες. Ο τυραννικός ηγέτης της Βόρειας Κορέας φέρεται να έπεσε σε κώμα το περασμένο Σαββατοκύριακο, έπειτα από εγκεφαλική αιμορραγία.

Ο 42χρονος φέρεται να μεταφέρθηκε στο Πεκίνο της Κίνας για να υποβληθεί σε θεραπεία, προτού, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, αφήσει την τελευταία του πνοή. Οι εικασίες γύρω από τον θάνατο του Κιμ Γιονγκ Ουν πήραν τόσο μεγάλες διαστάσεις, ώστε η κυβέρνησή του αναγκάστηκε να δημοσιοποιήσει φωτογραφίες που υποτίθεται ότι αποδείκνυαν πως είναι ζωντανός, στις οποίες ο ηγέτης εμφανίζεται να επισκέπτεται ένα εμπορικό κέντρο.

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