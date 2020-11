Επίθεση στην Βιέννη: Τουλάχιστον 4 οι νεκροί, τρομακτικές εικόνες (vids)

Σε κατάσταση συναγερμού είναι από χθες το βράδυ η Βιέννη, αλλά και οι χώρες που βρίσκονται γύρω από την Αυστρία, μετά την τρομοκρατική επίθεση που έλαβε χώρα στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν μέχρι στιγμής, άγνωστοί εξαπέλυσαν επίθεση κατά περαστικών σε 6 διαφορετικά σημεία γύρω από μία συναγωγή, η οποία εκείνη την ώρα ήταν κλειστή, με μαρτυρίες να μιλούν για τουλάχιστον 50 πυροβολισμούς που ακούστηκαν.

Προς το παρόν, ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν έχει γίνει γνωστός, καθώς οι πληροφορίες που έρχονται από τα τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν διαφορετικά νούμερα. Σίγουρα όμως μιλάμε για τουλάχιστον 3 πολίτες και 1 από τους δράστες, ενώ πληροφορίες που ακόμα δεν έχουν επιβεβαιωθεί αναφέρουν οτι τα θύματα είναι 7.

Παράλληλα, οι τραυματίες ξεπερνούν τους 15, πολλοί από τους οποίους είναι σοβαρά ενώ μεταξύ τους είναι και ένας αστυνομικός.

Τον τραυματισμό του κατέγραψε μία κοπέλα από το παράθυρο του σπιτιού της που βρισκόταν απέναντι από σημείο που έγινε η επίθεση.

Ανθρωποκυνηγητό για συλλήψεις

Την ίδια ώρα, οι αρχές της χώρας έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη των δραστών, καθώς υπάρχουν εκτιμήσεις οτι το οργανωμένο αυτό σχέδιο μπορεί να συμπεριελάμβανε ακόμα και τα 10 άτομα.

Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria#Vienna @BittonRosen pic.twitter.com/BDDHIcnTBK — ערוץ 20 (@arutz20) November 2, 2020

Μάλιστα οι έρευνες δεν περιορίζονται μόνο στην Αυστρία, αλλά και στις γειτονικές χώρες υπό τον φόβο να προσπαθήσουν να διαφύγουν εκεί.

Η τσεχική αστυνομία ανακοίνωσε ότι διενεργεί πλέον ελέγχους στα σύνορα της χώρας με την Αυστρία, εξαιτίας της τρομοκρατικής ενέργειας που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη στη Βιέννη.

«Ισλαμιστής τρομοκράτης»

Ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας Καρλ Νίχαμερ περιέγραψε σήμερα τον βαριά οπλισμένο άνδρα ο οποίος σκοτώθηκε χθες βράδυ από πυρά αυστριακών αστυνομικών κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο κέντρο της Βιέννης με τον όρο «ισλαμιστής τρομοκράτης».

#ÚRGENTE El caos reina en los alrededores de la Catedral de San Esteban y la Stephansplatz de Viena por atentado terrorista. Ciudadanos corren huyendo de los incontables disparos que suceden cerca del lugar. #Austria #Vienna pic.twitter.com/8we7wjcQRm — Webinfomil.com (@Webinfomil) November 2, 2020

«Ζήσαμε χθες βράδυ μια επίθεση από τουλάχιστον έναν ισλαμιστή τρομοκράτη», είπε ο Νίχαμερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Σύμφωνα με τον υπουργό, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί επέτρεψαν να εξαχθεί το συμπέρασμα πως επρόκειτο περί «συμπαθούντα» της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

BREAKING: Active shooter at or near synagogue in Vienna, Austria; reports of casualties pic.twitter.com/GmNLJWl6i2 — BNO News (@BNONews) November 2, 2020

Στην ίδια συνέντευξη, ο επικεφαλής της αστυνομίας της Βιέννης ανέφερε ότι τα θύματα της επίθεσης είναι τρία (σ.σ δεν είχε γίνει τότε γνωστό το 4ο θύμα), δύο άνδρες και μια γυναίκα.

