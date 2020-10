«Πρέπει να μείνετε σπίτι»: Ο Μπόρις Τζόνσον βάζει την Αγγλία σε νέο lockdown για έναν μήνα! (vid)

Χωρίς να πει τη λέξη, ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε lockdown στην Αγγλία για έναν μήνα, επιβεβαιώνοντας τις φήμες των τελευταίων ωρών!

Σε δραματικό τόνο, ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε πως, δυστυχώς, δεν υπάρχει εναλλακτική, και προκειμένου να μην καταρρεύσει το σύστημα υγείας και οι γιατροί αρχίσουν να επιλέγουν ποιος θα ζήσει και ποιος όχι, η κυβέρνησή του αποφάσισε να λάβει νέα και αυστηρά μέτρα.

Αυτά, θα τεθούν σε ισχύ από την ερχόμενη Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου και θα διαρκέσουν έως και τις 2 Δεκεμβρίου.

Ο Τζόνσον επανέλαβε αρκετές φορές, απευθυνόμενος στους Βρετανούς πολίτες, «πρέπει να μείνετε σπίτι, για να προστατέψουμε το σύστημα υγείας». Και σημείωσε ότι θα επιτρέπεται να βγαίνουν από τα σπίτια τους μόνο για να πάνε στο σχολείο, τη δουλειά τους (όσοι δεν μπορούν να εργαστούν από το σπίτι) και για να ψωνίσουν.

Συγκεκριμένα, σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια θα παραμείνουν ανοιχτά, ενώ οι παμπ, τα μπαρ και τα εστιατόρια, σε ολόκληρη τη χώρα, θα κλείσουν. Θα μπορούν μόνο να παραμείνουν ανοιχτά όσα προσφέρουν takeaway και delivery.

Επίσης, θα κλείσουν τα κομμωτήρια και οι χώροι αναψυχής και ψυχαγωγίας, τα γυμναστήρια, ενώ οι άνθρωποι θα μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό μόνο για δουλειά και όχι για διακοπές!

Τέλος, η Premier League και τα υπόλοιπα elite sports, όπως είπε, θα συνεχιστούν κανονικά, όχι, όμως και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός.

