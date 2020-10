Η NASA στέλνει τουαλέτα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό που κοστίζει 23 εκατ. δολάρια (pics & vid)

Μια τουαλέτα μηδενικής βαρύτητας που κοστίζει 23 εκατομμύρια δολάρια στέλνει για δοκιμή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό η NASA!

Αν η τουαλέτα... τα πάει καλά και πάρει την έγκριση, τότε θα χρησιμοποιηθεί πιθανότατα σε μελλοντική αποστολή στη Σελήνη.

Αυτή πανάκριβη τουαλέτα έχει τη δυνατότητα να απορροφά τα απόβλητα από το σώμα, ενώ διαθέτει και ένα νέο σύστημα, που είναι σχεδιασμένο και για τις γυναίκες αστροναύτες, σε αντίθεση με τα προηγούμενα μοντέλα.

On board will be the Universal Waste Management System (UWMS), the new titanium space toilet that Nasa says will help astronauts "boldly go" during deep-space missions. https://t.co/DdmbGjPMuD

Το όνομά της είναι Universal Waste Management System (UWMS), έχει κατασκευαστεί από τιτάνιο και βρίσκεται μέσα σε «καμπίνα» παρόμοια με εκείνη των δημόσιων τουαλετών. Ζυγίζει 45 κιλά και έχει ύψος 71 εκατοστά. Είναι 65% μικρότερη και 40% ελαφρύτερη από εκείνη που χρησιμοποιείται τώρα.

«Μεγάλο μέρος του πρότζεκτ μας ήταν να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση της τουαλέτας για το γυναικείο πλήρωμα», δήλωσε η Μελίσα ΜακΚίνλεϊ της NASA. «Περάσαμε πολύ χρόνο δουλεύοντας με μέλη πληρωμάτων και κάνοντας αξιολογήσεις για να βελτιώσουμε τη χρήση του καθίσματος και της χοάνης ούρων για να γίνουν πιο εξυπηρετικά για τις γυναίκες», συμπλήρωσε. Αυτές οι σχεδιαστικές βελτιώσεις που έγιναν θα δοκιμαστούν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και τελικά οι τουαλέτες αυτές θα τοποθετηθούν στις κάψουλες Orion που θα μεταφέρουν αστροναύτες στη Σελήνη.

Αν αναρωτιέστε πως λειτουργούν αυτές οι διαστημικές τουαλέτες από... χρυσάφι, «χρησιμοποιούν τη ροή του αέρα για να τραβήξουν ούρα και περιττώματα από το σώμα, σε κατάλληλα δοχεία», σύμφωνα με τη NASA. Η διαστημική υπηρεσία δημοσίευσε βίντεο στο οποίο η αστροναύτης Τζέσικα Μέιρ εξηγεί πώς γίνεται αυτό.

GovExec Daily: NASA's New Space Toilet Project: Nextgov's Brandi Vincent joins the podcast to discuss the Universal Waste Management System. https://t.co/n7bhdJHOt7 - https://t.co/uQBkdM2ecV pic.twitter.com/bSq84Jak3a

«Το κάθισμα της τουαλέτας μπορεί να φαίνεται άβολα μικρό και αιχμηρό, αλλά είναι ιδανικό σε συνθήκες μικροβαρύτητας. Παρέχει την ιδανική σωματική επαφή που διασφαλίζει ότι όλα πάνε εκεί που πρέπει», τονίζει η NASA. Όταν κάθονται στην τουαλέτα, οι αστροναύτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν χειρολαβές και δεσμά ποδιών, για να μην αιωρούνται. Η τουαλέτα μπορεί να κάνει επεξεργασία και ανακύκλωση των ούρων σε πόσιμο νερό για τους αστροναύτες. «Ο σημερινός καφές, είναι ο αυριανός καφές», λέει η Τζέσικα Μέιρ.

Αν δείτε τη σειρά Away στο Netflix θα καταλάβετε...

If you've ever wondered how astronauts use the bathroom in space –– today’s your day.

In this NEW #AskNASA episode, @Astro_Jessica answers some of our most popular s about living on the @Space_Station & sneak peeks a new space toilet launching tonight: https://t.co/ysiPNyfrfP pic.twitter.com/jRp1ucH7DO

