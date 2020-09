Ολοκληρώθηκε η μακρύτερη γέφυρα με γυάλινο δάπεδο στον κόσμο

Το κινεζικό στούντιο UAD ολοκλήρωσε στην Huangchuan Three Gorges Scenic Area, στη νότια Κίνα, τη μήκους 526.14 μέτρων γέφυρα με υάλινο δάπεδο, την οποία η Guinness World Records έχει επισήμως αναγνωρίσει ως τη μακρύτερη γέφυρα με υάλινο δάπεδο στον κόσμο.

«Ένας διαφανής διάδρομος στον αέρα» είναι η περιγραφή της γέφυρας από το κινεζικό στούντιο, του οποίου η πλήρης επωνυμία είναι Architectural Design & Research Institute of Zhejiang University Co. Ltd. και έδρα του η πόλη Χανγκζού.

Γεφυρώνοντας τον ποταμό Λιαντζιάνγκ στην επαρχία Γκουνγκντόνγκ, η κρεμαστή γέφυρα ενώνει τις δύο πλευρές μιας χαράδρας, σε ύψος 201 μέτρων πάνω από την επιφάνεια του νερού. Η δυναμικότητά της ανέρχεται σε 500 άτομα.

Οι αρχιτέκτονες του στούντιο ελπίζουν ότι η κατασκευή του δαπέδου από γυαλί επιτρέπει στη δομή να μην είναι παραφωνία στο φυσικό περιβάλλον. «Με τη συγχώνευση της δομής στο φυσικό περιβάλλον και τη χρήση καινοτόμων μεθόδων δόμησης, η ομάδα των σχεδιαστών πραγματοποίησε μια συνεχή, απρόσκοπτη ενοποίηση της φύσης με το τεχνητό» ανέφεραν,σε ανακοίνωση.

Η γέφυρα αυτή είναι η τελευταία μιας σειράς γεφυρών με υάλινο δάπεδο στην Κίνα, οι οποίες κατασκευάζονται ως τουριστικές ατραξιόν (σύμφωνα με περυσινές εκτιμήσεις του BBC υπάρχουν 2.300 τέτοιες γέφυρες σε όλη την Κίνα).

Ο καταιγισμός κατασκευής υάλινων γεφυρών εγκαινιάστηκε το 2016 με τη μήκους 430 μέτρων γέφυρα Zhangjiajie Grand Canyon Glass Bridge, η οποία τότε ήταν και η μακρύτερη και αυτή που ήταν σε μεγαλύτερο ύψος (το πλήθος των επισκεπτών που συνέρευσε οδήγησε, μέσα σε δύο εβδομάδες, τις αρχές σε απαγόρευση της πρόσβασης).

Η γέφυρα αυτή έχασε τα σκήπτρα της το 2018 από τη μήκους 488 μέτρων κρεμαστή γέφυρα Hongyagu, η οποία είχε σχεδιαστεί με δυνατότητα ταλάντωσής της για να «αναστατώνονται» αυτοί που τη διασχίζουν.