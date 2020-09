Άστεγη κοιμόταν έξω από σούπερ μάρκετ και τελικά την προσέλαβαν! (vid)

Η LaShneda Williams ήταν άστεγη και είχε περάσει σχεδόν ένα χρόνο μένοντας σε ένα αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταθμευμένο στο πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ. Η ίδια πάλευε, επίσης, με τον εθισμό της στα ναρκωτικά, αλλά και με τους «δαίμονές» της, αφού είχε πέσει και θύμα κακοποίησης στο παρελθόν.

Όλα αυτά, όμως, είναι πλέον πολύ μακρινά, αφού η Williams μπορεί να χαμογελά και να δώσει στη ζωή της μια διαφορετική εξέλιξη και προοπτική, από εκείνη που μπορεί να φανταζόταν.

Η 46χρονη γυναίκα μπορεί να ένιωθε ότι δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να βρει δουλειά και να αλλάξει τη ζωή της, η μάνατζερ προσωπικού, όμως, του Nashville Kroger της έδωσε ελπίδα. Μόλις άνοιξαν θέσεις στο σούπερ μάρκετ, η Jackie Vandal την ενθάρρυνε να κάνει αίτηση και όπως αποδείχθηκε, είχε δίκιο.

What a great story!! LaShenda Williams, who was homeless & slept in her car at the Inglewood @Kroger, asks Asst. Mgr Jackie Vandal for a job & gets hired! Ms. Williams eventually gets an apartment & becomes a reliable employer. Wow!!! @Tennessean @NC5 @WKRN @WSMV @FOXNashville pic.twitter.com/GijZISTSXq

