Τούρκοι δημοσιογράφοι στο Καστελόριζο: «Μην πειράξετε τρίχα τους» λέει η Άγκυρα (pic & vid)

Από την Τρίτη έχει γίνει γνωστή η είδηση πως δημοσιογράφοι του τουρκικού πρακτορείου Anadolu ταξίδεψαν από την Ρόδο στο Καστελόριζο και βρίσκονται εκεί καταγράφοντας τις κινήσεις που γίνονται στην ευρύτερη περιοχή.

Την παρουσία αυτή έκανε γνωστή το ελληνικό site tourkikanea.gr, αφήνοντας να εννοηθεί πως ενδεχομένως να πρόκειται για πράκτορες της ΜΙΤ με την δημοσιογραφική κάλυψη.

Η αποκάλυψη της είδηση και οι υπόνοιες αυτές, προκάλεσαν εκνευρισμό στην Τουρκική πλευρά και είναι ενδεικτική η δήλωση που υπεύθυνου επικοινωνίας της προεδρίας στην γειτονική χώρα.

«Από εδώ καλώ της ελληνικές αρχές, εαν πάθουν κάτι τα μαλλιά των δημοσιογράφων, θα πληρώσετε το τίμημα. Κανείς δεν δεν μπορεί να σιωπήσει το πρακτορείο «Ανατολή», του οποίου το προσωπικό εργάζεται υπό δύσκολες συνθήκες, μέσω απειλών, εκφοβισμού ή δημοσίευσης των προσωπικών τους πληροφοριών».

Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Καταδικάζουμε τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών για υποκίνηση βίας, μέσω ενός φασιστικού ιστότοπου, εναντίον δημοσιογράφων του Anadolou στο Καστελόριζο. Ότι οι Έλληνες δημοσιογράφοι εργάζονται ελεύθερα στην Τουρκία, την οποία η ΕΕ λατρεύει να κάνει μαθήματα για την ελευθερία του Τύπου, η Ελλάδα μέλος της ΕΕ, ενεργεί ως κράτος-μαφία».

Θυμίζουμε οτι από χθες, τηλεοπτικά δίκτυα στην Τουρκία μιλούν για στρατικοποίηση του Καστελόριζου, κάτι που είναι αντίθετο με τις Διεθνείς Συνθήκες, με το TRT να καταγράφει κινήσεις των ελληνικών δυνάμεων με ειδική κάμερα από το Κας.

EXCLUSIVE: TRT World obtains visuals of Greek military activity on Kastellorizo island close to Turkey’s coastal town of Kas pic.twitter.com/XubOpI2zAR

— TRT World (@trtworld) September 2, 2020