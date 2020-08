Τουρκικά Μέσα δημοσίευσαν βίντεο από την στιγμή που σαλπάρει το Oruc Reis (vid)

Τα πρώτα πλάνα από τη στιγμή που το τουρκικό ερευνητικό Oruc Reis αναχωρεί από την Αττάλεια προς τη Μεσόγειο, μετά και την σημερινή NAVTEΧ που εξέδωσε η Άγκυρα για έρευνες στην περιοχή του Καστελόριζου, έδωσαν στην δημοσιότητα οι τουρκικές Αρχές.

Συγκεκριμένα, η τουρκική ιστοσελίδα “Yeni Safak” έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα πλάνα που -όπως υποστηρίζει- δείχνουν τον πλου του Oruc Reis προς την Μεσόγειο.

Μάλιστα αναφέρει πως ο απόπλους έγινε «μετά την αποκαλούμενη συμφωνία που υπέγραψαν Ελλάδα και Αίγυπτος».

Παράλληλα συμπληρώνει πως «Το γιγαντιαίο πλοίο θα πραγματοποιήσει έρευνες στην περιοχή, μεταξύ 10 και 23 Αυγούστου».

Turkey officially confirms that it had sent Oruç Reis seismic research ship today near the area declared as Greek maritime border by a deal between Greece and Egypt in the East Med.

Turkey, with this tactics, formalises its objections and disrupts any fait accomplis https://t.co/zvUIAqXenW

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 10, 2020