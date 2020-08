Μια γυναίκα στη Φλόριντα τρομοκρατήθηκε όταν συνειδητοποίησε πως αυτό που είδε στο πλυντήριο της δεν ήταν κάποιο ρούχο με σχέδιο φιδιού- όπως νόμιζε- αλλά ένας αληθινός πύθωνας.

Η Emily Visnic, από το West Palm Beach, δήλωσε στο CBS12 News ότι μόλις επέστρεψε στο σπίτι μετά από το τρέξιμο πήγε να να ελέγξει τα ρούχα της, στο πλυντήριο.

Ξαφνικά είδε κάτι που έμοιαζε με φίδι και υπέθεσε πως ήταν κάποιο ρούχο της.

Έτσι προσπάθησε να το πιάσει και όταν κατάλαβε πως επρόκειτο για έναν αληθινό πύθωνα τρομοκρατήθηκε.

That's gonna be a no from me https://t.co/r1rzkC35iB

— WTVC NewsChannel 9 (@newschannelnine) August 7, 2020