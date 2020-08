Η Τουρκία έβγαλε NAVTEX για ασκήσεις ανάμεσα σε Ρόδο-Καστελόριζο μετά τη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου (pic)

Άσκηση με πραγματικά πυρά θα πραγματοποιήσει η Τουρκία ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο στις 10 και 11 Αυγούστου.

Η Τουρκία έβγαλε τη σχετική NAVTEX λίγη ώρα μετά τη σύναψη συμφωνίας για την ΑΟΖ ανάμεσα σε Κάιρο και Αθήνα και θεωρείται δεδομένο ότι πρόκειται για αντίδραση από πλευράς Τούρκων.

Ας ελπίσουμε να μην έχουμε νέο γύρο εντάσεων στην περιοχή...

«Ανύπαρκτη η συμφωνία, είναι εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας»

Νωρίτερα, εξάλλου, με ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ισχυρίζεται ότι «δεν υπάρχει θαλάσσιο σύνορο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο» και τονίζει ότι «για την Τουρκία είναι ανύπαρκτη η "δήθεν" συμφωνία θαλασσίων ζωνών που υπεγράφη σήμερα».

«Η συμφωνία είναι για εμάς ανύπαρκτη. Θα το αποδείξουμε και στο μέτωπο και στο τραπέζι. Βρίσκεται εντός της υφαλοκρηπίδας μας. Δεν θα επιτρέψουμε καμία δραστηριότητα μέσα στην περιοχή αυτή», αναφέρει η Άγκυρα.

Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι η περιοχή ευθύνης «βρίσκεται εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας, που έχει δηλωθεί στα Ηνωμένα Έθνη.

Η Αίγυπτος που απεμπόλησε περιοχή 11.500 τετρ. χιλιομέτρων με τη συμφωνία που υπέγραψε με την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση το 2003 τώρα με τη δήθεν συμφωνία που υπέγραψε με την Ελλάδα χάνει περιοχές θαλάσσιας ευθύνης. Με τη συμφωνία αυτή επιχειρείται να σφετεριστούν και τα δικαιώματα της Λιβύης.

Η Τουρκία στη συγκεκριμένη περιοχή δεν θα επιτρέψει καμία δραστηριότητα, και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως θα υποστηρίξει με αποφασιστικότητα τα νόμιμα συμφέροντα και δικαιώματα της στην ανατολική Μεσόγειο όπως και αυτά των Τουρκοκυπρίων».

Αναλυτικά η NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1016/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 10 - 11 AUG 20 FROM 0500Z TO 1600Z IN AREA BOUNDED BY;

36 26.11 N – 029 07.47 E

36 28.32 N – 028 46.26 E

36 19.56 N – 028 43.46 E

36 08.56 N – 029 18.56 E

36 14.52 N – 029 18.58 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 111700Z AUG 20.